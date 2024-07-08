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Posted 8 июля, 07:20

Published 8 июля, 07:20

Modified 8 июля, 11:32

Updated 8 июля, 11:32

Тюменцы требуют организовать бесплатные городские пляжи.

Отдых только для богатых. Почему в Тюмени и регионах России исчезают городские пляжи?

8 июля 2024, 07:20
Фото: 1MI. Тюменцы требуют организовать бесплатные городские пляжи.

Тюменцы требуют организовать бесплатные городские пляжи

Сюжет
Администрация г.Тюмени
Чтобы искупаться или позагорать в Тюмени в комфортных условиях придется заплатить кругленькую сумму или нарушить правила безопасности. Уже более 10 лет горожане ежегодно говорят о необходимости создания городских пляжей. Появятся ли они в Тюмени? И почему эта проблема обострилась в городах России?

Пляжный отдых в Тюмени

Лето в Тюмени уже который год особенно благоприятно для пляжного отдыха. Однако чаще тюменские пляжи и водоемы становятся далеко не предметом восхищений, а причиной скандалов. Городского пляжа в Тюмени нет, купаться можно в 9 водоемах и только на 2 из них можно попасть, не покупая дорогостоящую путевку, а лишь заплатив за вход на базу отдыха. По итогу на один водоем приходится примерно 430 тысяч тюменцев. Но даже, если разделить все водоемы, купание в которых разрешено, то на каждый будет нагрузка в 96 тысяч горожан.

Позагорать бесплатно тоже проблематично, бесплатных пляжей в городе нет, а стихийные часто становятся предметом конфликтов.

Специалисты «Народного фронта» отмечают, что такая проблема характерна не только для Тюмени, но и для десятков регионов России. Но куда пропадают пляжи и зоны для купания?

Пляжный отдых в Тюмени — платное развлечение.Пляжный отдых в Тюмени — платное развлечение.
Пляжный отдых в Тюмени — платное развлечение.. Фото: 1MI

Хотите купаться — платите или ругайтесь

Сейчас, не покупая путевку в лагерь или санаторий, тюменцы могут искупаться только в пруду Лесном, что на одноименной базе отдыха или в озере Верхнем Кривом, располагающегося на территории базы отдыха «Верхний бор». Купание в других водоемах запрещено или же они располагаются на территории санаториев и детских лагерей.

Вход на территории указанных баз платный и составляет 300-400 рублей на одного взрослого без учета въезда автомобиля. Вместе с тем, если вы хотите иметь свою беседку, то на «Верхнем бору» вам за это придется отдать около 5 000 рублей, а на пруду Лесном — 3 000 рублей. Разумеется все развлечения на территориях также требуют дополнительной платы. А до «Верхнего бора» еще нужно как-то добраться, ведь он располагается в удалении от города.

Любопытно, что по закону запретить доступ горожан к водоему даже собственник базы отдыхе не имеет права. Юрист Павел Шадрин пояснил, что право каждого человека на выход к водному объекту гарантирован водным кодексом. Исключением являются только пруды, как, например, наш «Лесной».

«Но к озеру доступ должен быть открыт для всех. Но нельзя сказать, что „Верхний бор“ у нас действует как-то незаконно, как и санатории, где расположены другие разрешенные места. Формально они берут плату за вход на благоустроенную ими территорию. Если вы будете требовать доступ к воде, то закон будет на вашей стороне и вы должны получить бесплатный доступ к озеру. Для этого придется, конечно, вызвать правоохранителей и указать на незаконный запрет», — объяснил в разговоре с корреспондентом «Нашего города» юрист.

Разумеется устраивать конфликт ради купания никто не будет, а потому тюменцы вынуждены платить. А желающие сэкономить часто выбирают для купания запрещенные места, что крайне опасно и нередко заканчивается летальным исходом.

Фото: 1MI

Цена загара

Полежать на песке или на лежаке в Тюмени бесплатно тоже вряд ли получится. На свой страх и риск можно раскинуть полотенце в стихийных местах, но есть риск нарваться на горожан, которые будут негативно настроены к полураздетым людям и могут вызвать правоохранителей.

«Статьи за нахождение в купальнике вне пляжа, как и за оголенные прогулки в целом, у нас нет. Практика показывает, что в таких случаях применяют статью за мелкое хулиганство», — говорит Шадрин.

А за вход на пляжи баз отдыха придется платить до 1 200 рублей. А потому летний отдых в городе тюменцам выходит в копеечку, хотя ресурсы у города на организацию мест для купания или пляжей имеются. Только в черте города располагается 39 водных объектов: 15 озер, 20 прудов и обводненных карьеров, река Тура и несколько ее притоков.

Вход на пляжи Тюмени платный, а за оголение в общественных местах могут наказать, как за мелкое хулиганство.Вход на пляжи Тюмени платный, а за оголение в общественных местах могут наказать, как за мелкое хулиганство.
Вход на пляжи Тюмени платный, а за оголение в общественных местах могут наказать, как за мелкое хулиганство.. Фото: 1MI

Проблемы тюменских водоемов

Казалось бы, с учетом объемов природных богатств, не так проблематично расчистить озеро, поставить лежаки, спасителя и открыть доступ для горожан. Ведь многие коренные тюменцы помнят времена, когда озера были доступными, более того, купались люди и в Туре, а также свободно загорали на ее берегу.

Однако за последние 30 лет многие озера и пруды превратились в болота, а вода в Туре скорее вызывает опасения, а не желание в нее окунуться. Гидролог Сергей Демченко рассказал «Нашему городу», что причина такого упадка кроется в отсутствии единого контроля за состоянием водных объектов.

«У нас в целом сейчас озера зачастую воспринимаются, как опасность, а не ценный ресурс, так как там регулярно фиксируются вспышки разного рода инфекций и деятельность паразитов. Да и в целом без ухода озера порастают травой и превращаются в болота. Раньше у нас был надзор во времена СССР, к нынешнему времени ряд ведомств упразднили», — говорит гидролог.

О том же говорит и Андрей Антонов, старший преподаватель кафедры водных биоресурсов и аквакультуры ГАУ Северного Зауралья, генеральный директор ООО «Инновационный центр аквакультуры». Он подчеркивает, что каждый водоем — это живой организм и если им не заниматься при нынешней степени влияния человека на природу, то ресурс попросту прекратит свое существование. Сейчас о озерах Тюменской области повально фиксируются загрязнения. По данным Росгидрометцентра, число случаев загрязнения озер выросло до 38, причем 17 из них оцениваются как экстремальные — ПДК вредных веществ превышена в 5-50 раз.

Причем касается это не только небольших озер, но и большой тюменской реки Тура. Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Тюменского аграрного университета провел со студентами эксперимент, который показал, что речная воды не подходит даже для орошения растений, а для купания и подавно.

«Уже просматривается основа для беспокойства. Но проблема также в том, что в Тюменской области профессионалов в этой области мало, не хватает тех, кто что-либо понимает в этих делах. А вопрос обостряется…», — говорит Моторин.

Гидролог Демченко также отмечает, что территории, на которых располагаются базы отдыха, сохраняют свою пригодность, как раз благодаря бизнесменам, которым необходимо получить разрешение Роспотребнадзора, а потому они занимаются расчисткой своих водоемов.

Тюмень богата водными ресурсами, однако местные озера постепенно превращаются в болота.Тюмень богата водными ресурсами, однако местные озера постепенно превращаются в болота.
Тюмень богата водными ресурсами, однако местные озера постепенно превращаются в болота.. Фото: 1MI

Очистка прудов и озер

Процесс превращения озера в болото вполне обратимый. Эколог Никита Сергеев говорит о том, что уже существуют методы, позволяющие в короткие сроки очистить водоем и вернуть прозрачность и чистоту воды.

«Существуют средства, которые безопасны даже для рыб водоема. Причем существуют разные подходы: химический, биологический, гидромеханический и т. д. Производителей на рынке много. Так что это вопрос исключительно хозяйственный и финансовый. Нужно, чтобы кто-то занялся этим вопросом», — говорит Сергеев.

Эксперт считает, что водоемы необходимо сдавать в аренду частникам, ужесточая в договоре критерии содержания. Однако такой подход не решит проблему отсутствия в городе бесплатных пляжей и мест для купания. А потому необходимо подходить к вопросу со стороны городского хозяйства. Тюменцы уже создали петицию и требуют организацию бесплатного городского пляжа. Городские власти заявили о том, что на озере Алебашево будет создан пляж, а само озеро сделают пригодным для купания, однако точные сроки неизвестны. Отметим, что в прошлом году открытие пляжа анонсировали к 2024 году, но торжество так и не состоялось.

Политолог Максим Дерябин отмечает, что создание бесплатного пляжа не так приоритетно на фоне других задач городского хозяйства. А потому точных дат нет, хотя в политических кругах поднимается вопрос создание аж нескольких бесплатных мест для летнего отдыха.

Появление бесплатного городского пляжа в Тюмени анонсировано, но точных дат открытия пока нет.Появление бесплатного городского пляжа в Тюмени анонсировано, но точных дат открытия пока нет.
Появление бесплатного городского пляжа в Тюмени анонсировано, но точных дат открытия пока нет.. Фото: 1MI

Санация Туры и пляж на берегу

Однако многие горожане не понимают, почему нельзя вернуть пляж, располагающийся ранее на Туре. Ответ городской администрации на этот вопрос весьма предсказуем — из-за обильной застройки места для пляжа не осталось. А потому рассчитывать на то, что загорать можно будет у главной городской достопримечательности не стоит.

Такой подход к городскому хозяйству шокировал урбаниста Никиту Мельникова, убежденного в том, что тюменцам пляж нужнее, чем бетонная набережная и новостройки на берегу.

«Город развивают для бизнесменов, а не для людей. У города была возможность на правом берегу набережной сделать пляж, люди просили этого. Но мы видим, что людей не услышали, а взамен закинули пару огромных декоративных лежаков, которые, очевидно, по назначению использоваться не будут. Посмотрите, например, на Липецк, где есть большой благоустроенный городской пляж с душевыми и фонтанчиками для питья. Там еще и купаться можно, хотя население в два раза меньше, чем в Тюмени», — рассказал «Нашему городу» Мельников.

О том, чтобы довести Туру до состояния при котором в реке можно будет купаться, как в липецкой реке Воронеж, говорил и заместитель председателя Тюменской областной Думы Владимир Сысоев. Он рекомендовал произвести санацию Туры. О необходимости организации такого мероприятия говорит и член регионального штаба Народного фронта, эксперт тематической площадки Народного фронта «Экология» в Тюменской области Альберт Фахрутдинов. Он также предлагал обустроить бесплатные зоны для отдыха на озере Андреевском.

«Сейчас люди попросту вынуждены купаться в запрещенных местах. Не каждый может позволить себе поездку на базу отдыха. Как людям быть в такую жару?», — задается вопросом эксперт.

Однако расчистка Туры требует федерального проекта, а потому в ближайшем будущем на купание в реке рассчитывать не стоит, как и на организацию пляжа на набережной.

Вместо пляжа на берегу Туре по обе стороны — бетон.Вместо пляжа на берегу Туре по обе стороны — бетон.
Вместо пляжа на берегу Туре по обе стороны — бетон.. Фото: 1MI

Всероссийская проблема

Причем от отсутствия городских пляжей страдает не только Тюмень. Народный фронт проводил мониторинг и выявил, что в 47 субъектах страны отсутствует доступность пляжей и купальных зон.

А потому эксперты говорят о т ом, что проблема отсутствия городских территорий для пляжного отдыха требует федерального проекта. С предложением могут выступить и тюменские власти, ведь город часто становится отправной точной для многих федеральных проектов.

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