Москва готова поделиться опытом в сфере технологий со странами БРИКС

Ожидается, что в форуме примут участие более пяти тысяч человек. В качестве экспертов и спикеров выступят свыше 300 специалистов, среди которых предприниматели, представители стартапов, технологических компаний, мэры городов и другие. На площадке форума будут обсуждаться технологии, различные модели бизнеса и управления государством.