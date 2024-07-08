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Posted Сегодня, 17:09

Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Москва готова поделиться опытом в сфере технологий со странами БРИКС

Москва готова поделиться опытом в сфере технологий со странами БРИКС

8 июля 2024, 17:09
Фото: Пресс-служба Форума будущего БРИКС.Облачные города
Во время пресс-конференции, посвященной Форуму будущего «БРИКС. Облачные города», спикеры заявили, что Москва является одним из наиболее быстроразвивающихся городов в мире, несмотря на антироссийские санкции и ограничения.

Форум соберет участников из стран, входящих в БРИКС. Кроме этого, об участии в мероприятии заявили представители Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ и Латинской Америки, пишут novostivolgograda.ru.

На пресс-конференции выступили Евгений Кузнецов (программный директор Форума будущего «БРИКС. Облачные города», гендиректор УК фонда Digital Evolution Ventures) и Рае Квон Чунг (почетный председатель Форума будущего «БРИКС. Облачные города», лауреат Нобелевской премии мира).

Рае Квон Чунг выявил основные характеристики современных городов и перечислил факторы их развития. Он отметил, что Москва является флагманом развития городской и инновационной инфраструктуры среди городов БРИКС и других мегаполисов мира. Рае Квон Чунг считает предстоящий форум ключевым для формирования будущего городов стран объединения и всего мира.

Евгений Кузнецов рассказал о структуре предстоящего форума. Он включает в себя деловую, выставочную и культурную программы. Основные темы мероприятия будут связаны с созданием удобной и эффективной городской инфраструктуры, предоставляющей новые возможности для жителей мегаполиса. Участники также обсудят развитие бизнеса.

Один из разделов деловой программы форума будет посвящен стимулированию образовательных и творческих процессов. В рамках этого раздела участники обсудят перспективы жизни людей в будущем. Помимо этого, эксперты предложат стратегии для создания комфортной жизни горожан.

Ожидается, что в форуме примут участие более пяти тысяч человек. В качестве экспертов и спикеров выступят свыше 300 специалистов, среди которых предприниматели, представители стартапов, технологических компаний, мэры городов и другие. На площадке форума будут обсуждаться технологии, различные модели бизнеса и управления государством.

Участникам предстоит разработать алгоритмы для формирования городской среды, отличающейся высоким уровнем безопасности, комфорта и современными технологиями. Все это будет способствовать устойчивому развитию крупных городов в соответствии с потребностями современного населения.

#Общество
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