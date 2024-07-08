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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Как избавиться от вредных пищевых привычек

Как избавиться от вредных пищевых привычек

8 июля 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney
Пищевые привычки — это повторяющиеся шаблоны поведения, которые мы воспроизводим во время еды. Пищевые привычки бывают полезными и вредными.

О том, как избавиться от вредных пищевых привычек узнала Общественная служба новостей.

У каждого человека могут быть свои пищевые привычки. Причем на них влияют совершенно разные факторы, начиная от религиозных и культурных, заканчивая социальными и экономическими. Среди самых распространенных вредных пищевых привычек отмечают: нездоровый перекус, еда под телевизор, перекусы на ходу, заедание стресса и тд. Чтобы избавиться от них, важно для начала разобраться в триггерах, а далее — скорректировать их.

1. Список пищевых привычек

Для начала следует составить список своих пищевых привычек. Можно несколько дней вести дневник питания, а после — сделать анализ. Тогда вы поймете, какие ошибки допускаете и что нужно исправлять.

В дневнике питания следует указывать абсолютно все, что в едите и пьете. Не забывайте про перекусы и употребление алкоголя. Записывайте точное время, когда был обед или ужин. Не лишим будет отмечать, что вы чувствовали, когда ели. Тогда вы поймете для себя, когда испытывали по-настоящему чувство голода, а когда ели просто так, к примеру от стресса или наоборот от эмоционального подъема.

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2. Повторяющиеся шаблоны поведения

Проанализируйте, какие привычки вы часто повторяете. К примеру, вы стараетесь доесть до конца, даже если уже сыты; едите, хотя не испытываете чувство голода; торопитесь есть; после соленого обязательно съедаете десерт; пропускаете приёмы пищи.

3. Причины

Посмотрите общую картину нездоровых пищевых привычек и обозначьте триггеры, которые подталкивают вас на это. К примеру, вы не выспались, поэтому много едите; вам скучно и нечего делать, поэтому часто перекусываете; на глаза попадается любимая еда, когда находитесь на кухне. Вы переживаете и не знаете, куда себя деть и едите до какого-то события, а также после него; на ужин ничего нет, поэтому вы перекусываете фастфудом в дороге; по пути домой вам попалась любимая булочная; вас угостили на работе.

4. Триггеры

Выделите те триггеры, которые подталкивают вас к вредным пищевым привычкам. Например, вам часто нечего делать, поэтому в телефоне вы регулярно листаете фото десертов, что провоцирует на поход до булочной.

Вам следует сосредоточиться на тех триггерах, с которыми сталкиваетесь действительно часто. Попробуйте не поддаваться им.

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5. Намного рефлексии

Теперь подумайте: возможно ли каким-то образом избежать того или иного триггера? К примеру, можно ли выстроить маршрут, чтобы любимая булочная вам не попадалась на глаза. Если избежать триггеров не получается, а, скорее всего, таких будет много, тогда просто оцените свои возможности. Например, вас пригласили на день рождение и отказывать будет неправильно, в этом случае можно устроить себе полезный перекус перед мероприятием, чтобы не накидываться с голодными глазами на майонезные салаты, жирное мясо, приторные десерты и копченые закуски.

6. Забота о себе

Чем больше вы заботитесь о себе, тем лучше для вас, и тем меньше шанс, что вы будете засорять свой организм вредной едой. Поэтому берегите себя и свой организм: перед тем, как съесть что-то вредное хорошенько подумайте, старайтесь высыпаться, не перерабатывайте и давайте себе время на отдых, занимайтесь спортом, чаще гуляйте на свежем воздухе, постарайтесь отказаться от спиртного и сигарет. Все это поможет вам справиться со стрессом, который зачастую и является основной причиной переедания.

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