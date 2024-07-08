Как избавиться от вредных пищевых привычек

Посмотрите общую картину нездоровых пищевых привычек и обозначьте триггеры, которые подталкивают вас на это. К примеру, вы не выспались, поэтому много едите; вам скучно и нечего делать, поэтому часто перекусываете; на глаза попадается любимая еда, когда находитесь на кухне. Вы переживаете и не знаете, куда себя деть и едите до какого-то события, а также после него; на ужин ничего нет, поэтому вы перекусываете фастфудом в дороге; по пути домой вам попалась любимая булочная; вас угостили на работе.