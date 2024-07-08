Глава РЭО Денис Буцаев в День семьи встретился в Москве с семьями-экоактивистами

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, семья является важной частью процесса формирования экологической культуры, поскольку в ней зарождаются те экологические привычки, которые впоследствии переходят из поколения в поколение. Чем больше семей будут развивать экопривычки в своей жизни, тем успешнее будет проходить реформа отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также формироваться экономика замкнутого цикла в России. «Мы всегда рады поддержать экоактивистов, будь то лидеры организаций или целые семьи», — заключил глава РЭО.
В ходе встречи, которая состоялась в формате чаепития, Денис Буцаев рассказал о новой номинации «Зеленой премии» «Экологическая семья». Экологически активные семьи могут заявить о себе с ее помощью и рассчитывать на поддержку, пишет newsnn.ru.
Участниками чаепития стали семья Гуляевых из Череповца, семья петербуржцев Чистопашиных и семья Дординых из Новокузнецка.
Андрей Гуляев не только экоактивист, но и любитель путешествий. Он основал в Череповце и теперь руководит общественным некоммерческим негосударственным проектом по озеленению города «Народная роща». Кроме того, активист является председателем регионального отделения всероссийского экологического движения «Экосистема». На мероприятии его сопровождали дочери — 9-летняя Милада и 11-летняя Яромила.
Алексей Чистопашин — социальный предприниматель, экологический блогер и спикер, кроме того, он является основателем тематических онлайн-курсов. На чаепитие с ним прибыли жена Александра и девятилетний сын Иван, а также дочери Дария (13 лет) и Христина (16 лет).
Вадим Дордин является руководителем проектов в экоцентре «ГАЗОН». Он организовал несколько экологических акций и мероприятий и участвует в проекте «Эконаставники». Кроме того, Вадим победил в областном конкурсе «Семья. Экология. Культура». На мероприятие он прибыл в сопровождении жены Анны и двоих сыновей — шестилетнего Глеба и четырехлетнего Григория.
Кроме чаепития, гости посетили экскурсию по экспозиции эколого-просветительского центра «Яуза» и провели химический мастер-класс.