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Глава РЭО Денис Буцаев в День семьи встретился в Москве с семьями-экоактивистами

Глава РЭО Денис Буцаев в День семьи встретился в Москве с семьями-экоактивистами

8 июля 2024, 18:32
Фото: reo.ru
8 июля 2024 года, в День семьи, любви и верности, на площадке эколого-просветительского центра «Яуза» в Москве состоялась встреча генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева с семьями-экоактивистами.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, семья является важной частью процесса формирования экологической культуры, поскольку в ней зарождаются те экологические привычки, которые впоследствии переходят из поколения в поколение. Чем больше семей будут развивать экопривычки в своей жизни, тем успешнее будет проходить реформа отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также формироваться экономика замкнутого цикла в России. «Мы всегда рады поддержать экоактивистов, будь то лидеры организаций или целые семьи», — заключил глава РЭО.

В ходе встречи, которая состоялась в формате чаепития, Денис Буцаев рассказал о новой номинации «Зеленой премии» «Экологическая семья». Экологически активные семьи могут заявить о себе с ее помощью и рассчитывать на поддержку, пишет newsnn.ru.

Участниками чаепития стали семья Гуляевых из Череповца, семья петербуржцев Чистопашиных и семья Дординых из Новокузнецка.

Андрей Гуляев не только экоактивист, но и любитель путешествий. Он основал в Череповце и теперь руководит общественным некоммерческим негосударственным проектом по озеленению города «Народная роща». Кроме того, активист является председателем регионального отделения всероссийского экологического движения «Экосистема». На мероприятии его сопровождали дочери — 9-летняя Милада и 11-летняя Яромила.

Алексей Чистопашин — социальный предприниматель, экологический блогер и спикер, кроме того, он является основателем тематических онлайн-курсов. На чаепитие с ним прибыли жена Александра и девятилетний сын Иван, а также дочери Дария (13 лет) и Христина (16 лет).

Вадим Дордин является руководителем проектов в экоцентре «ГАЗОН». Он организовал несколько экологических акций и мероприятий и участвует в проекте «Эконаставники». Кроме того, Вадим победил в областном конкурсе «Семья. Экология. Культура». На мероприятие он прибыл в сопровождении жены Анны и двоих сыновей — шестилетнего Глеба и четырехлетнего Григория.

Кроме чаепития, гости посетили экскурсию по экспозиции эколого-просветительского центра «Яуза» и провели химический мастер-класс.

#Общество
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