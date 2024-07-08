Глава РЭО Денис Буцаев в День семьи встретился в Москве с семьями-экоактивистами

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, семья является важной частью процесса формирования экологической культуры, поскольку в ней зарождаются те экологические привычки, которые впоследствии переходят из поколения в поколение. Чем больше семей будут развивать экопривычки в своей жизни, тем успешнее будет проходить реформа отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также формироваться экономика замкнутого цикла в России. «Мы всегда рады поддержать экоактивистов, будь то лидеры организаций или целые семьи», — заключил глава РЭО.