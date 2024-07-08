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Энергетики повысили надежность электроснабжения 20 тысяч жителей Боровского

Энергетики повысили надежность электроснабжения 20 тысяч жителей Боровского

8 июля 2024, 07:01
Фото: «Россети Тюмень»
«Россети Тюмень» закончили плановые работы на высоковольтной подстанции «Боровое» в Тюменском районе, которая обеспечивает электроснабжение поселка Боровский и птицефабрики «Боровская». На повышение надежности энергообъекта компания направила 6,6 млн рублей.

Энергетики провели техническое обслуживание ключевого оборудования подстанции — силового трансформатора мощностью 16 МВА. Специалисты отремонтировали его активную часть и радиаторы, а также заменили вводы 110 кВ. Кроме того, сотрудники компании заменили резиновые уплотнители, провели сушку и очистку трансформаторного масла. Подача электричества во время работ шла по резервной схеме.

Подстанция 110 кВ «Боровое» установленной мощностью 48 МВА обеспечивает электричеством порядка 20 тысяч жителей Тюменского района и одно из крупнейших в России предприятий по производству яиц. Своевременно выполненные работы существенно снизили риски возникновения нештатных ситуаций в период максимальных нагрузок на энергосистему.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Электричество#Птицефабрика#Электроснабжение#Тюменский район#Энергетика#Россети Тюмень#Подстанция#Жители
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