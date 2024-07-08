Энергетики повысили надежность электроснабжения 20 тысяч жителей Боровского

Энергетики провели техническое обслуживание ключевого оборудования подстанции — силового трансформатора мощностью 16 МВА. Специалисты отремонтировали его активную часть и радиаторы, а также заменили вводы 110 кВ. Кроме того, сотрудники компании заменили резиновые уплотнители, провели сушку и очистку трансформаторного масла. Подача электричества во время работ шла по резервной схеме.