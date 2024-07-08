Эксперт рассказал об опасности садовых скульптур из искусственной травы

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Updated Сегодня, 08:52
Садовые скульптуры, особенно с искусственным зеленым покрытием, неэкологичны и пожароопасны. Как стало известно ИА RuNews24.ru, об этом предупредил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
По словам парламентария, на изготовление искусственной травы идут различные химические компоненты, клеи, пластификатор. Яркий цвет ей придают красители. Весь этот «коктейль» под жарким солнцем может непредсказуемо активизироваться и быть опасным при физическом контакте.
Возможны аллергические реакции, испарения в окружающую среду. Кроме того, пластик пожароопасен, поэтому жарить шашлык или даже просто жечь бенгальские огни, не говоря уже о фейерверках, рядом с такими объектами категорически не рекомендуется.
Также искусственные топиарии (садовые скульптуры из искусственной травы) являются идеальными пылесборниками и отличными убежищами для клещей и прочих вредителей. А обработка их специальными аэрозолями от насекомых может нанести непоправимый урон внешнему виду.
Компромиссное решение вопроса предлагает специалист по ландшафтному дизайну компании «Дубравка» Татьяна Песочникова. Как рассказала дизайнер, топиар, или фигурная стрижка деревьев и кустарников — древнее искусство, и появилось оно еще во времена Римской империи, когда об искусственной траве никто слыхом не слыхивал.
Одно из старейших садово-парковых искусств, топиар, от греческого τόπος — место расцвело в Европе в эпоху Ренессанса. Дизайнер уверена, что и сегодня ничто не мешает создавать скульптуры и фигуры из живых растений.
«Во-первых, это дешевле, во-вторых недостатка в „сырье“ для творчества не будет. Кроме того, несомненное преимущество живого материала в том, что он постоянно обновляется, то есть, отрастает. Так что собственное произведение искусства можно корректировать бесконечное число раз», — говорит Татьяна Песочникова.
Как пояснила дизайнер, идеальными растениями для создания топиар-объектов являются колючая или обыкновенная ель, блестящий кизильник, боярышник. Растут они практически во всех климатических поясах России, а вечнозеленые хвойные вообще дают возможность творить круглогодично.