Эксперт рассказал об опасности садовых скульптур из искусственной травы

«Во-первых, это дешевле, во-вторых недостатка в „сырье“ для творчества не будет. Кроме того, несомненное преимущество живого материала в том, что он постоянно обновляется, то есть, отрастает. Так что собственное произведение искусства можно корректировать бесконечное число раз», — говорит Татьяна Песочникова.