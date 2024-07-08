nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Экс-сотрудник дочки «Роснефти» обратился в суд из-за маленькой премии

8 июля 2024, 06:37
Бывший сотрудник дочернего предприятия компании «Роснефть» остался недоволен премией по итогам года. Он подал иск на экс-работодателя в суд.

Житель Мариинска более трех лет работал в Красноярском крае в компании «РН-Ванкор», являющейся дочерним предприятием «Роснефти». Он трудился машинистом технологических насосов. Трижды кузбассовцу выплачивали годовую премию. За 2020 год она составила около 120 000 рублей, а за 2021 год — около 155 000 рублей. По итогам работы в 2022 году премию мужчине насчитали уже после увольнения, выплатив около 15 000 рублей, , пишет VSE42.RU.

Это возмутило экс-сотрудника. Сначала он обратился в Государственную инспекцию труда в Красноярском крае, однако там ему рекомендовали обращаться в суд.

— Кузбассовец обратился в суд с требованием взыскать с компании недополученную годовую премию в размере около 140 000 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, — сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кузбасса.

Представители нефтяной компании настаивали на том, что выплата премии — это право работодателя, а не обязанность. При этом компания может оценивать вклад работника при определении суммы так, как посчитает нужным. Суд, руководствуясь нормами трудового законодательства, согласился с ответчиком.

Мариинский городской суд отказал кузбассовцу в удовлетворении иска. Он попытался оспорить решение в вышестоящей судебной инстанции, однако и там получил отказ.

Подпишитесь
Отдых только для богатых. Почему в Тюмени и регионах России исчезают городские пляжи?
Сегодня, 07:20
Мышьяк в хлеб и гвозди в мясо. В Тюмень вернулись жестокие догхантеры
Сегодня, 09:24
Тарифы — губернаторам! Тюменскому главе Моору предложили самому определять цену ЖКУ
Сегодня, 10:12
Тюмень вошла в топ-городов по зарплатам. Кто зарабатывает по 267 тысяч в месяц?
Сегодня, 02:21
30-градусную жару в Тюмени сменят дожди и грозы
Сегодня, 07:43
Цена вопроса 500 рублей: тюменцы продают точные координаты грибных и ягодных полян
Сегодня, 05:59