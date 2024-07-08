Экс-сотрудник дочки «Роснефти» обратился в суд из-за маленькой премии

Житель Мариинска более трех лет работал в Красноярском крае в компании «РН-Ванкор», являющейся дочерним предприятием «Роснефти». Он трудился машинистом технологических насосов. Трижды кузбассовцу выплачивали годовую премию. За 2020 год она составила около 120 000 рублей, а за 2021 год — около 155 000 рублей. По итогам работы в 2022 году премию мужчине насчитали уже после увольнения, выплатив около 15 000 рублей, , пишет VSE42.RU.