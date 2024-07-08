Экс-сотрудник дочки «Роснефти» обратился в суд из-за маленькой премии

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 07:47
Житель Мариинска более трех лет работал в Красноярском крае в компании «РН-Ванкор», являющейся дочерним предприятием «Роснефти». Он трудился машинистом технологических насосов. Трижды кузбассовцу выплачивали годовую премию. За 2020 год она составила около 120 000 рублей, а за 2021 год — около 155 000 рублей. По итогам работы в 2022 году премию мужчине насчитали уже после увольнения, выплатив около 15 000 рублей, , пишет VSE42.RU.
Это возмутило экс-сотрудника. Сначала он обратился в Государственную инспекцию труда в Красноярском крае, однако там ему рекомендовали обращаться в суд.
— Кузбассовец обратился в суд с требованием взыскать с компании недополученную годовую премию в размере около 140 000 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, — сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кузбасса.
Представители нефтяной компании настаивали на том, что выплата премии — это право работодателя, а не обязанность. При этом компания может оценивать вклад работника при определении суммы так, как посчитает нужным. Суд, руководствуясь нормами трудового законодательства, согласился с ответчиком.
Мариинский городской суд отказал кузбассовцу в удовлетворении иска. Он попытался оспорить решение в вышестоящей судебной инстанции, однако и там получил отказ.