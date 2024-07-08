Два района в Тюмени соединят четырехполосной дорогой и развязкой

Posted 8 июля, 09:04
Published 8 июля, 09:04
Modified 8 июля, 09:06
Updated 8 июля, 09:06
В Тюмени построят четырехполосную улицу от Московского тракта до Интернациональной и транспортную развязку, переходящую через Транссибирскую магистраль к Аккумуляторной. Таким образом планируется связать районы Маяк и Дом обороны, сообщили в администрации города.
«Проектная документация для объекта разработана, после прохождения экспертизы департамент дорожной инфраструктуры и транспорта будет делать заявку в проект бюджета для организации строительства. Ожидается, что новая городская артерия появится в период 2025–2030 годов», — добавили в мэрии.
Далее будет проводиться капитальный ремонт на участке от Московского тракта до улицы 9 января. На месте гаражного кооператива проложат двухполосную дорогу с тротуарами, велодорожкой, парковочными местами, остановочными карманами и ливневой канализацией. Гаражи будут изъяты, их владельцам возместят стоимость объектов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на Московском тракте планируют обустроить еще один сквер. Там будут детские площадки, скейт-площадка, площадка для выгула собак и зона отдыха для пожилых людей.