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Posted 8 июля, 09:04

Published 8 июля, 09:04

Modified 8 июля, 09:06

Updated 8 июля, 09:06

Два района в Тюмени соединят четырехполосной дорогой и развязкой

Два района в Тюмени соединят четырехполосной дорогой и развязкой

8 июля 2024, 09:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Строительство пройдет в районе улиц Ставропольской и Московского тракта. Объекты планируется возвести до 2030 года.

В Тюмени построят четырехполосную улицу от Московского тракта до Интернациональной и транспортную развязку, переходящую через Транссибирскую магистраль к Аккумуляторной. Таким образом планируется связать районы Маяк и Дом обороны, сообщили в администрации города.

«Проектная документация для объекта разработана, после прохождения экспертизы департамент дорожной инфраструктуры и транспорта будет делать заявку в проект бюджета для организации строительства. Ожидается, что новая городская артерия появится в период 2025–2030 годов», — добавили в мэрии.
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Далее будет проводиться капитальный ремонт на участке от Московского тракта до улицы 9 января. На месте гаражного кооператива проложат двухполосную дорогу с тротуарами, велодорожкой, парковочными местами, остановочными карманами и ливневой канализацией. Гаражи будут изъяты, их владельцам возместят стоимость объектов.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на Московском тракте планируют обустроить еще один сквер. Там будут детские площадки, скейт-площадка, площадка для выгула собак и зона отдыха для пожилых людей.

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