nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

На Тюмень надвигаются похолодание и дожди

Лето заканчивается? На Тюмень надвигаются похолодание и дожди

7 июля 2024, 12:14
Фото: 1MI

На Тюмень надвигаются похолодание и дожди

По прогнозам метеорологов, в конце следующей неделе в областной столице температура воздуха опустится до +18. Правда, перед похолоданием тюменцев ждет несколько жарких дней.

В понедельник, 8 июля, в Тюмени ожидается солнечная погода без осадков. К полудню воздух прогреется до +28.+29, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +16…+17. Аналогичная погода сохранится и во вторник.

Среда и четверг, 10 и 11 июля, станут самыми жаркими днями второй июльской недели –ожидается до +30…+31 и без осадков. В пятницу, 12 июля, в областной столице жара начнется сдавать свои позиции — максимальная температура воздуха в этот день составит +23…+24. Также метеорологи прогнозируют кратковременные дожди.

В субботу и воскресенье синоптики обещают дожди и лишь +13…+18. Прохладная и дождливая погода, если верить долгосрочным прогнозам, продержится в Тюмени до конца месяца.

Читайте также:
Итоги недели: арест сына депутата, ночная перестрелка у ТЦ, проблемы с автобусамиДве корзины за 1,5 часа: тюменские грибники поделились самыми урожайные местами12-часовой задержкой рейса Тюмень — Анталья заинтересовались в прокуратуре
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Похолодание#Дождь#Дожди
Подпишитесь
Это шок! Уровень воды в Туре в Тюмени снова критически изменился. ВИДЕО
5 июля, 08:03
День семьи, любви и верности в 2024 году: история праздника и традиции
5 июля, 07:20
Давно придумано японцами: тюменский миллионер поддержал идею сна на рабочем месте
5 июля, 05:47
Быстрый тест на эрудицию! Только 3% людей могут правильно ответить на эти вопросы
5 июля, 06:05
Когда начнет спадать жара в Тюмени? Подробный прогноз погоды на выходные
5 июля, 08:00
Владельцы китайских автомобилей в Тюмени стали чаще обращаться в автосервисы
5 июля, 02:16