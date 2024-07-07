Лето заканчивается? На Тюмень надвигаются похолодание и дожди

Среда и четверг, 10 и 11 июля, станут самыми жаркими днями второй июльской недели –ожидается до +30…+31 и без осадков. В пятницу, 12 июля, в областной столице жара начнется сдавать свои позиции — максимальная температура воздуха в этот день составит +23…+24. Также метеорологи прогнозируют кратковременные дожди.