Лето заканчивается? На Тюмень надвигаются похолодание и дожди

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В понедельник, 8 июля, в Тюмени ожидается солнечная погода без осадков. К полудню воздух прогреется до +28.+29, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +16…+17. Аналогичная погода сохранится и во вторник.
Среда и четверг, 10 и 11 июля, станут самыми жаркими днями второй июльской недели –ожидается до +30…+31 и без осадков. В пятницу, 12 июля, в областной столице жара начнется сдавать свои позиции — максимальная температура воздуха в этот день составит +23…+24. Также метеорологи прогнозируют кратковременные дожди.
В субботу и воскресенье синоптики обещают дожди и лишь +13…+18. Прохладная и дождливая погода, если верить долгосрочным прогнозам, продержится в Тюмени до конца месяца.