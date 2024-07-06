Сколько стоит пляжный отдых-2024 в Тюмени?

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Роспотребнадзор в этом году официально разрешил купаться только в девяти водоемах. Но только к двум из них тюменцы могут свободно попасть — на базах отдыха «Верхний бор» и «Пруд Лесной». Остальные озера находятся на территории детских лагерей и санаториев.
Стоимость входа на базу отдыха «Верхний бор» составляет 400 рублей для взрослых, 210 рублей — для пенсионеров и детей до 14 лет. Для детей до 7 лет, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий вход бесплатный.
На базе отдыха «Пруд Лесной» стоимость входа составляет 300 рублей. Льготный билет стоит 200 рублей.
За загаром горожане могут смело ехать на пляж «Боровое». Стоимость входа на базу отдыха — 200 рублей, въезда на автомобиля — 500 рублей. Дети до 7 лет, ветераны и инвалиды — бесплатно.
Также позагорать можно на базе отдыха «Малибу». Здесь вход на пляж стоит 100 рублей за одного человека, въезд на легковом автомобиле — 400 рублей. Бесплатно предоставляют мангалы и столики.
На базе отдыха «Куба» отдохнуть на пляже можно за 100 рублей. А вот въезд на легковом стоит от 400 до 1500 рублей, на мотоцикле — от 200 до 800 рублей, на автобусе — от 700 до 2,5 тысячи рублей. Стоимость зависит от программы отдыха: Standart 1 с минималистичной инфраструктурой для пляжного и кемпинг-отдыха, Standart 2, где отдыхающим предоставляют новую зону отдыха с пляжной инфраструктурой, Premium с отдыхом на полностью оборудованной территории со всей необходимой для отдыха инфраструктурой.
Для отдыхающих по программе VIP доступен пляж, на котором находятся лаундж-зоны с белыми шторками. Вход стоит 500 рублей с человека. Транспорт оплачивается отдельно.
Еще в одном популярном среди горожан месте, клубном комплексе «Липовое» стоимость отдыха в будни составляет 800 рублей, в выходные — 1200 рублей (дети до 7 лет — бесплатно). Стоимость парковки — 1000 рублей, аренда лежака — 500 рублей, аренда двойного лежака — 3000 рублей.
На термальном курорте «ЛетоЛето», где в июне был открыт пляж с бассейном под открытым небом, стоимость отдыха за полный день для взрослых составляет 3700 по тарифу «СПА» и 4500 по тарифу «Аквапарк+СПА», для детей от 5 до 13 лет — 3300 и 3800, для детей от 14 до 17 лет — 3500 и 4200 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени создали петицию с требованием открыть бесплатный общегородской пляж. Ее подписали уже более 440 человек.