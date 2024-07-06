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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

За отдых на пляже тюменцам придется заплатить от 100 до 4,5 тысячи рублей

Сколько стоит пляжный отдых-2024 в Тюмени?

6 июля 2024, 06:21
Фото: 1MI

За отдых на пляже тюменцам придется заплатить от 100 до 4,5 тысячи рублей

В Тюменской области установилась жаркая погода. По прогнозам метеорологов, ниже +25…+27 столбики термометров в ближайшую неделю не опустятся. «Наш Город» выяснил, куда могут отправиться тюменцы загорать, а также сколько это стоит.
Сюжет
Отдых

Роспотребнадзор в этом году официально разрешил купаться только в девяти водоемах. Но только к двум из них тюменцы могут свободно попасть — на базах отдыха «Верхний бор» и «Пруд Лесной». Остальные озера находятся на территории детских лагерей и санаториев.

Позагорать и поплавать

Стоимость входа на базу отдыха «Верхний бор» составляет 400 рублей для взрослых, 210 рублей — для пенсионеров и детей до 14 лет. Для детей до 7 лет, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий вход бесплатный.

На базе отдыха «Пруд Лесной» стоимость входа составляет 300 рублей. Льготный билет стоит 200 рублей.

Фото: Пляжный клуб «Куба» | Тюмень

Пляжный отдых

За загаром горожане могут смело ехать на пляж «Боровое». Стоимость входа на базу отдыха — 200 рублей, въезда на автомобиля — 500 рублей. Дети до 7 лет, ветераны и инвалиды — бесплатно.

Также позагорать можно на базе отдыха «Малибу». Здесь вход на пляж стоит 100 рублей за одного человека, въезд на легковом автомобиле — 400 рублей. Бесплатно предоставляют мангалы и столики.

На базе отдыха «Куба» отдохнуть на пляже можно за 100 рублей. А вот въезд на легковом стоит от 400 до 1500 рублей, на мотоцикле — от 200 до 800 рублей, на автобусе — от 700 до 2,5 тысячи рублей. Стоимость зависит от программы отдыха: Standart 1 с минималистичной инфраструктурой для пляжного и кемпинг-отдыха, Standart 2, где отдыхающим предоставляют новую зону отдыха с пляжной инфраструктурой, Premium с отдыхом на полностью оборудованной территории со всей необходимой для отдыха инфраструктурой.

Для отдыхающих по программе VIP доступен пляж, на котором находятся лаундж-зоны с белыми шторками. Вход стоит 500 рублей с человека. Транспорт оплачивается отдельно.

Фото: 1MI

Еще в одном популярном среди горожан месте, клубном комплексе «Липовое» стоимость отдыха в будни составляет 800 рублей, в выходные — 1200 рублей (дети до 7 лет — бесплатно). Стоимость парковки — 1000 рублей, аренда лежака — 500 рублей, аренда двойного лежака — 3000 рублей.

На термальном курорте «ЛетоЛето», где в июне был открыт пляж с бассейном под открытым небом, стоимость отдыха за полный день для взрослых составляет 3700 по тарифу «СПА» и 4500 по тарифу «Аквапарк+СПА», для детей от 5 до 13 лет — 3300 и 3800, для детей от 14 до 17 лет — 3500 и 4200 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени создали петицию с требованием открыть бесплатный общегородской пляж. Ее подписали уже более 440 человек.

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