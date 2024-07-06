Сколько стоит пляжный отдых-2024 в Тюмени?

На базе отдыха «Куба» отдохнуть на пляже можно за 100 рублей. А вот въезд на легковом стоит от 400 до 1500 рублей, на мотоцикле — от 200 до 800 рублей, на автобусе — от 700 до 2,5 тысячи рублей. Стоимость зависит от программы отдыха: Standart 1 с минималистичной инфраструктурой для пляжного и кемпинг-отдыха, Standart 2, где отдыхающим предоставляют новую зону отдыха с пляжной инфраструктурой, Premium с отдыхом на полностью оборудованной территории со всей необходимой для отдыха инфраструктурой.