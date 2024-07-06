Рабочий сорвался с высоты и разбился насмерть на стройке тюменского ЖК

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
На место ЧП прибыл заместитель прокурора Калининского административного округа города. По требованию главы тюменской прокуратуры Владислава Московских будет проведена проверка по соблюдению требований безопасности при производстве строительных работ.
Кроме того, по факту произошедшей трагедии на стройке начали доследственную проверку следователи СУ СК по КАО Тюмени. По итогам проверок будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Ранее «Наш Город» писал, что 1 июня на Винзилинском заводе керамзитового гравия погиб рабочий. В настоящее время ведется расследование ЧП.