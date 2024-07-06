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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:53

В Тюмени на стройплощадке погиб рабочий

Рабочий сорвался с высоты и разбился насмерть на стройке тюменского ЖК

6 июля 2024, 10:39
Фото: 1MI

В Тюмени на стройплощадке погиб рабочий

Трагедия произошла сегодня днем на улице Кремлевской, 95. Там возводит высотку специализированный застройщик ПСК «Дом» — Центр.

На место ЧП прибыл заместитель прокурора Калининского административного округа города. По требованию главы тюменской прокуратуры Владислава Московских будет проведена проверка по соблюдению требований безопасности при производстве строительных работ.

Кроме того, по факту произошедшей трагедии на стройке начали доследственную проверку следователи СУ СК по КАО Тюмени. По итогам проверок будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее «Наш Город» писал, что 1 июня на Винзилинском заводе керамзитового гравия погиб рабочий. В настоящее время ведется расследование ЧП.

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