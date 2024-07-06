Поступить на целевое обучение тюменцы теперь могут через «Госуслуги»

Целевое обучение подразумевает, что компания оплатит обучение, а после выпуска студенты будут работать в ней. Отметим, что ребята, которые уже учатся и хотят оформить целевое обучение, могут подать заявку только в бумажном виде заказчику напрямую или через вуз либо колледж. Абитуриенты, поступающие в магистратуру или аспирантуру, — через вуз.