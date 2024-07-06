Поступить на целевое обучение тюменцы теперь могут через «Госуслуги»

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Целевое обучение подразумевает, что компания оплатит обучение, а после выпуска студенты будут работать в ней. Отметим, что ребята, которые уже учатся и хотят оформить целевое обучение, могут подать заявку только в бумажном виде заказчику напрямую или через вуз либо колледж. Абитуриенты, поступающие в магистратуру или аспирантуру, — через вуз.
Документы через «Госуслуги» принимают более 1 тысячи государственных и частных вузов и их филиалов. Подать заявление одновременно можно в 5 вузов, а в каждом из них — на 5 направлений. Для подачи документов необходимо приложить данные об аттестате, олимпиадах, о положенных льготах и результаты ЕГЭ.
В онлайн-режиме также можно в этом году оформить запись на внутренние или дополнительные вступительные испытания, получать в личном кабинете уведомления о датах испытаний и их результатах, а также конкурсные списки.
При поступление в колледж онлайн, можно подать заявление в любое количество колледжей — заявления через «Госуслуги» принимают более 3,7 тысячи колледжей из разных регионов страны.
Сообщения о дополнительных испытаниях и возможном зачислении придут в личный кабинет. Заметим, что сервисом могут воспользоваться иностранцы, если есть подтверждённая учётная запись на портале.
Ранее «Наш Город» писал, что Минобразования РФ опубликовано данные о зарплатах ректоров вузов Тюменской области. Самым высокооплачиваемым в регионе в 2023 году был ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук. Его среднемесячный заработок составлял 792,6 тысячи рублей.