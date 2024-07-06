nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Поступить на целевое обучение тюменцы теперь могут через «Госуслуги»

Поступить на целевое обучение тюменцы теперь могут через «Госуслуги»

6 июля 2024, 05:00
Фото: 1MI
У тюменских абитуриентов появился новый способ подачи документов в вуз или колледж — через портал «Госулуги». В этом году при подаче документов через «Госуслуги» можно выбрать целевое обучение.

Целевое обучение подразумевает, что компания оплатит обучение, а после выпуска студенты будут работать в ней. Отметим, что ребята, которые уже учатся и хотят оформить целевое обучение, могут подать заявку только в бумажном виде заказчику напрямую или через вуз либо колледж. Абитуриенты, поступающие в магистратуру или аспирантуру, — через вуз.

Документы через «Госуслуги» принимают более 1 тысячи государственных и частных вузов и их филиалов. Подать заявление одновременно можно в 5 вузов, а в каждом из них — на 5 направлений. Для подачи документов необходимо приложить данные об аттестате, олимпиадах, о положенных льготах и результаты ЕГЭ.

Высший балл по ЕГЭ получили еще 15 школьников из Тюменской области
Узнать подробнее

В онлайн-режиме также можно в этом году оформить запись на внутренние или дополнительные вступительные испытания, получать в личном кабинете уведомления о датах испытаний и их результатах, а также конкурсные списки.

При поступление в колледж онлайн, можно подать заявление в любое количество колледжей — заявления через «Госуслуги» принимают более 3,7 тысячи колледжей из разных регионов страны.

Сообщения о дополнительных испытаниях и возможном зачислении придут в личный кабинет. Заметим, что сервисом могут воспользоваться иностранцы, если есть подтверждённая учётная запись на портале.

Ранее «Наш Город» писал, что Минобразования РФ опубликовано данные о зарплатах ректоров вузов Тюменской области. Самым высокооплачиваемым в регионе в 2023 году был ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук. Его среднемесячный заработок составлял 792,6 тысячи рублей.

Читайте также:
Здание бывшего кинотеатра «Космос» снесут после 2025 годаТрудовые мигранты уходят с тюменских заводов и едут работать в Китай и ДубайВ Тюмени все чаще ломаются китайские авто, а нелегальные мигранты бегут из области
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Студенты#Новости тюмени#Госуслуги#Вузы#Тюменские вузы#Абитуриенты
Подпишитесь
Это шок! Уровень воды в Туре в Тюмени снова критически изменился. ВИДЕО
Вчера, 08:03
День семьи, любви и верности в 2024 году: история праздника и традиции
Вчера, 07:20
Давно придумано японцами: тюменский миллионер поддержал идею сна на рабочем месте
Вчера, 05:47
Быстрый тест на эрудицию! Только 3% людей могут правильно ответить на эти вопросы
Вчера, 06:05
Когда начнет спадать жара в Тюмени? Подробный прогноз погоды на выходные
Вчера, 08:00
Владельцы китайских автомобилей в Тюмени стали чаще обращаться в автосервисы
Вчера, 02:16