На Тюмень сегодня обрушатся дожди и грозы

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В Тюмени в субботу ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные столбики термометров покажут +20…+24, к полудню воздух прогреется до +26…+28. В ночные часы температура воздуха составит +18…+22. Скорость ветра составит 2-4,8 м/с.
УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:53, закат в 21:32, продолжительность дня 17 часов 39 минут.
В Тобольске в субботу ожидается пасмурная погода, дожди в утренние часы. Температура воздуха в утренние часы составит +19….+23, днем термометры покажут +24….+25, в темное время суток ожидается +16…+21. Скорость ветра составит 2,4-4,8 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:34, закат в 21:30, продолжительность дня 17 часов 56 минут.
В Ишиме в субботу этой ожидается пасмурная погода, дожди в течение дня. +19…+22 утром, +23…+24 в дневные часы и +19…+20 в темное время суток. Скорость ветра составит 2,9-4,3 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:45, закат в 21:09, продолжительность дня 17 часов 24 минуты.