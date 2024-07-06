На Тюмень сегодня обрушатся дожди и грозы

На юге Тюменской области в субботу, 6 июля, синоптики прогнозируют дожди и грозы. Скорость ветра составит 6-11 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +23….+28, в темное время суток ожидается +13…+18.