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На Тюмень сегодня обрушатся дожди и грозы

На Тюмень сегодня обрушатся дожди и грозы

6 июля 2024, 01:01
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в субботу, 6 июля, синоптики прогнозируют дожди и грозы. Скорость ветра составит 6-11 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +23….+28, в темное время суток ожидается +13…+18.

В Тюмени в субботу ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные столбики термометров покажут +20…+24, к полудню воздух прогреется до +26…+28. В ночные часы температура воздуха составит +18…+22. Скорость ветра составит 2-4,8 м/с.

УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:53, закат в 21:32, продолжительность дня 17 часов 39 минут.

В Тобольске в субботу ожидается пасмурная погода, дожди в утренние часы. Температура воздуха в утренние часы составит +19….+23, днем термометры покажут +24….+25, в темное время суток ожидается +16…+21. Скорость ветра составит 2,4-4,8 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:34, закат в 21:30, продолжительность дня 17 часов 56 минут.

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В Ишиме в субботу этой ожидается пасмурная погода, дожди в течение дня. +19…+22 утром, +23…+24 в дневные часы и +19…+20 в темное время суток. Скорость ветра составит 2,9-4,3 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:45, закат в 21:09, продолжительность дня 17 часов 24 минуты.

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