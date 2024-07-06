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В Тюмени водитель кабриолета застрял на дороге, пытаясь объехать пробку

Мгновенная карма: в Тюмени водитель кабриолета застрял на дороге, пытаясь объехать пр

6 июля 2024, 10:12
Фото: 1MI

В Тюмени водитель кабриолета застрял на дороге, пытаясь объехать пробку

В дорожную ловушку автовладелец попал на 9-м километре Велижанского тракта — в месте, где ведутся ремонтные работы и введен реверс.

По словам очевидцев, водитель авто не захотел стоять в пробке и попытался ее объехать по бездорожью. В итоге увяз в песке. Кроме того, проезжающий мимо трактор, по всей видимости, оторвал на авто боковое зеркало со стороны пассажира.

«На 9-м км Велижанского тракта реверсивное движение из-за ремонта дороги, один из водителей решил не ждать пока проедет поток машин. Результат на видео», — сообщили очевидцы.
Видео: Тюмень с огоньком

Ранее «Наш Город» писал, что на выездах из Тюмени сегодня образовались километровые заторы — горожане массово поехали на базы отдыха и дачи. В областной столице сегодня воздух прогреется до +28.

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