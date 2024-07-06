Мгновенная карма: в Тюмени водитель кабриолета застрял на дороге, пытаясь объехать пр

По словам очевидцев, водитель авто не захотел стоять в пробке и попытался ее объехать по бездорожью. В итоге увяз в песке. Кроме того, проезжающий мимо трактор, по всей видимости, оторвал на авто боковое зеркало со стороны пассажира.