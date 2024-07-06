Мгновенная карма: в Тюмени водитель кабриолета застрял на дороге, пытаясь объехать пр

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
По словам очевидцев, водитель авто не захотел стоять в пробке и попытался ее объехать по бездорожью. В итоге увяз в песке. Кроме того, проезжающий мимо трактор, по всей видимости, оторвал на авто боковое зеркало со стороны пассажира.
«На 9-м км Велижанского тракта реверсивное движение из-за ремонта дороги, один из водителей решил не ждать пока проедет поток машин. Результат на видео», — сообщили очевидцы.
Ранее «Наш Город» писал, что на выездах из Тюмени сегодня образовались километровые заторы — горожане массово поехали на базы отдыха и дачи. В областной столице сегодня воздух прогреется до +28.