Здесь точно нет лишней цифры? В Тюмени почти в три раза подорожал картофель

По словам первого заместителя председателя Комитета по аграрным вопросам Олега Нилова, с конца декабря 2023 года не произошло ровно ничего, что могло бы оказать влияние на такой рост цен. Нилов предположил, что, вероятнее всего, причина подорожания кроется в транспортировке и хранении продукта. В ближайшее время депутат намерен поднять в Госдуме вопрос о принудительном ограничении цен на продукты из «борщевого набора».