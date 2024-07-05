nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

В Тюмени более чем в 2 раза подорожал картофель

Здесь точно нет лишней цифры? В Тюмени почти в три раза подорожал картофель

5 июля 2024, 05:47
Фото: 1MI

В Тюмени более чем в 2 раза подорожал картофель

С начала года стоимость килограмма картофеля увеличилась на 50 рублей (183%). По данным Тюменьстата, сегодня средняя цена за килограмм данного овоща составляет более 77 рублей.

В тюменских магазинах стоимость картофеля варьируется от 60 до 100 рублей. В частности, в гипермаркете «Перекресток» килограмм картофеля раннего продают за 59,99 рубля, мытый картофель стоит почти 100 рублей.

В гипермаркете «Окей» цена за килограмма мытой отборной картошки составляет 94,99 рубля, белый отборны картофель продают за 89,99 рубля.

В Ашане красный ранний картофель стоит 119,99 рубля, стоимость килограмма грязной картошки ниже более чем в два раза — 49,99. Белый (немытый) продают за 74,9 рубля за килограмм.

Коммунальные услуги подорожают в Тюмени с 1 июля. На сколько?
Узнать подробнее

В «Магните» килограмм белого картофеля нового урожая составляет 79,99 рубля, красного мытого — 74,9 рубля, в «Пятерочке» данный овощ продают за 55,99 рубля, в «Монетке» — за 74,99. В гипермаркете «Лента» цены на картофель варьируются от 83,78 до 99,99 рубля.

Заметим, что цены на один из самых ходовых овощей взлетели в этом году не только в Тюменской области, но в других регионах России. В Госдуме уже озадачились данным вопросом.

Стаканчик по цене килограмма мяса: сколько стоит земляника в Тюмени?
Узнать подробнее

По словам первого заместителя председателя Комитета по аграрным вопросам Олега Нилова, с конца декабря 2023 года не произошло ровно ничего, что могло бы оказать влияние на такой рост цен. Нилов предположил, что, вероятнее всего, причина подорожания кроется в транспортировке и хранении продукта. В ближайшее время депутат намерен поднять в Госдуме вопрос о принудительном ограничении цен на продукты из «борщевого набора».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вслед за подорожанием коммуналки могут вырасти цены на услуги, продукты и непродовольственные товары. По прогнозам экспертов, резким подорожание не будет — цены будут увеличивать постепенно.

Читайте также:
Торт-гигант испекут тюменские кондитерыЗамглавы Петр Вагин останется работать в администрации ТюмениМоментальное трудоустройство: кого срочно возьмут на работу тюменские компании?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Овощи#Тюменьстат
Подпишитесь
Народ требует комфорта! Что не так с общественным транспортом в Тюмени?
Вчера, 07:37
Самим покупать ПВО? Как тюменские заводы будут защищать от атак беспилотников?
Вчера, 08:27
«Сочи — это не про пляжный отдых». Честные отзывы тюменцев о Турции и Кубани
Вчера, 09:27
Вейпы, бургеры и стресс! Почему в Тюмени «молодеют» инфаркт и ишемия?
Вчера, 08:07
Куда поступать? Цены, необходимые баллы и бюджетные места в ВУЗах Тюменской области
Вчера, 10:34
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Вчера, 10:11