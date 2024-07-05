Здесь точно нет лишней цифры? В Тюмени почти в три раза подорожал картофель

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
В тюменских магазинах стоимость картофеля варьируется от 60 до 100 рублей. В частности, в гипермаркете «Перекресток» килограмм картофеля раннего продают за 59,99 рубля, мытый картофель стоит почти 100 рублей.
В гипермаркете «Окей» цена за килограмма мытой отборной картошки составляет 94,99 рубля, белый отборны картофель продают за 89,99 рубля.
В Ашане красный ранний картофель стоит 119,99 рубля, стоимость килограмма грязной картошки ниже более чем в два раза — 49,99. Белый (немытый) продают за 74,9 рубля за килограмм.
В «Магните» килограмм белого картофеля нового урожая составляет 79,99 рубля, красного мытого — 74,9 рубля, в «Пятерочке» данный овощ продают за 55,99 рубля, в «Монетке» — за 74,99. В гипермаркете «Лента» цены на картофель варьируются от 83,78 до 99,99 рубля.
Заметим, что цены на один из самых ходовых овощей взлетели в этом году не только в Тюменской области, но в других регионах России. В Госдуме уже озадачились данным вопросом.
По словам первого заместителя председателя Комитета по аграрным вопросам Олега Нилова, с конца декабря 2023 года не произошло ровно ничего, что могло бы оказать влияние на такой рост цен. Нилов предположил, что, вероятнее всего, причина подорожания кроется в транспортировке и хранении продукта. В ближайшее время депутат намерен поднять в Госдуме вопрос о принудительном ограничении цен на продукты из «борщевого набора».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вслед за подорожанием коммуналки могут вырасти цены на услуги, продукты и непродовольственные товары. По прогнозам экспертов, резким подорожание не будет — цены будут увеличивать постепенно.