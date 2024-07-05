Выбора не было. Мотоциклист пытался не въехать в грузовик и влетел в автобус. Видео

Информацию о ДТП публикует Гибдд по Тюменской области. Байкер, двигаясь по участку Старотобольского тракта выехал на встречную полосу, а после — попытался уйти от столкновения с едущим на встречу грузовиком. В итоге мотоциклист взял влево и врезался в стоящий на остановке автобус.