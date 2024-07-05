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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Мотоциклист пытался не въехать в грузовик и влетел в автобус

Выбора не было. Мотоциклист пытался не въехать в грузовик и влетел в автобус. Видео

5 июля 2024, 13:29
Фото: 1MI

Мотоциклист пытался не въехать в грузовик и влетел в автобус

В Тюмени мотоциклист разбился, пытаясь избежать столкновения с грузовиком. В итоге, уйдя от большегруза, он угодил в автобус.
Сюжет
ДТП

Информацию о ДТП публикует Гибдд по Тюменской области. Байкер, двигаясь по участку Старотобольского тракта выехал на встречную полосу, а после — попытался уйти от столкновения с едущим на встречу грузовиком. В итоге мотоциклист взял влево и врезался в стоящий на остановке автобус.

Видео: Темы Тюмени

Пострадавший мотоциклист госпитализирован с тяжелыми травмами. Кроме него, в аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени водитель иномарки сбил двух школьниц на электросамокате. Обе они доставлены в больницу.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#ДТП#Новости тюмени#Авария#Аварии
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