Выбора не было. Мотоциклист пытался не въехать в грузовик и влетел в автобус. Видео

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Информацию о ДТП публикует Гибдд по Тюменской области. Байкер, двигаясь по участку Старотобольского тракта выехал на встречную полосу, а после — попытался уйти от столкновения с едущим на встречу грузовиком. В итоге мотоциклист взял влево и врезался в стоящий на остановке автобус.
Пострадавший мотоциклист госпитализирован с тяжелыми травмами. Кроме него, в аварии никто не пострадал.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени водитель иномарки сбил двух школьниц на электросамокате. Обе они доставлены в больницу.