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Posted 5 июля, 12:51

Published 5 июля, 12:51

Modified 5 июля, 12:59

Updated 5 июля, 12:59

Тюменской области подтопленными остаются сотни домов

Вода все еще здесь. В Тюменской области подтопленными остаются сотни домов

5 июля 2024, 12:51
Фото: 1MI.

Тюменской области подтопленными остаются сотни домов

В Тюменской области более сотни домов остаются подтопленными паводком. В пострадавших от большой воды районах установлен строгий санитарный контроль.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора подтопленными остаются 123 дома. В тех домах, откуда вода ушла сейчас проводят санитарную обработку и отбирают воды на пробы. Кроме того, специалисты обрабатывают территории от крыс и опасных насекомых.

На сегодняшний день пробы воды взяты в Казанском и Абатском районах, а от гепатита и других вирусных заболеваний привито больше 45 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что власти Тюмени признались, что не могут ничего сделать с резко мелеющей Турой.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Паводок
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