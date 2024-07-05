Вода все еще здесь. В Тюменской области подтопленными остаются сотни домов

Posted 5 июля, 12:51
Published 5 июля, 12:51
Modified 5 июля, 12:59
Updated 5 июля, 12:59
Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора подтопленными остаются 123 дома. В тех домах, откуда вода ушла сейчас проводят санитарную обработку и отбирают воды на пробы. Кроме того, специалисты обрабатывают территории от крыс и опасных насекомых.
На сегодняшний день пробы воды взяты в Казанском и Абатском районах, а от гепатита и других вирусных заболеваний привито больше 45 тысяч человек.
Ранее сообщалось о том, что власти Тюмени признались, что не могут ничего сделать с резко мелеющей Турой.