Владельцы китайских автомобилей в Тюмени стали чаще обращаться в автосервисы

Он добавил, что на этом фоне некоторые автосервисы подняли цены на услуги. Однако пока стоимость техобслуживания выросла незначительно. Так, в мае был зафиксирован рост стоимости услуг на 10%. В основном, автомобилисты жалуются на проблемы с электроникой.