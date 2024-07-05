Владельцы китайских автомобилей в Тюмени стали чаще обращаться в автосервисы

Posted 5 июля, 02:16
Published 5 июля, 02:16
Modified 5 июля, 02:18
Updated 5 июля, 02:18
В Тюмени выросло количество водителей китайских машин, которые жалуются на разные поломки. Об этом сообщил владелец одного из автосервисов Ura.ru.
«Количество клиентов на китайских автомобилях в автосервисах Тюмени в текущем году выросло примерно на 20%. Таких машин в целом в городе стало больше», — рассказал собеседник.
Он добавил, что на этом фоне некоторые автосервисы подняли цены на услуги. Однако пока стоимость техобслуживания выросла незначительно. Так, в мае был зафиксирован рост стоимости услуг на 10%. В основном, автомобилисты жалуются на проблемы с электроникой.
Ранее «Наш город» рассказал, какие улицы в Тюмени являются самыми аварийными. Рейтинг возглавила улица Мельникайте.