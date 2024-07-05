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Posted 5 июля, 02:16

Published 5 июля, 02:16

Modified 5 июля, 02:18

Updated 5 июля, 02:18

Владельцы китайских автомобилей в Тюмени стали чаще обращаться в автосервисы

Владельцы китайских автомобилей в Тюмени стали чаще обращаться в автосервисы

5 июля 2024, 02:16
Фото: 1MI.
Автомобилисты жалуются на разные неисправности. На этом фоне некоторые автосервисы подняли цены на услуги.

В Тюмени выросло количество водителей китайских машин, которые жалуются на разные поломки. Об этом сообщил владелец одного из автосервисов Ura.ru.

«Количество клиентов на китайских автомобилях в автосервисах Тюмени в текущем году выросло примерно на 20%. Таких машин в целом в городе стало больше», — рассказал собеседник.
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Он добавил, что на этом фоне некоторые автосервисы подняли цены на услуги. Однако пока стоимость техобслуживания выросла незначительно. Так, в мае был зафиксирован рост стоимости услуг на 10%. В основном, автомобилисты жалуются на проблемы с электроникой.

Ранее «Наш город» рассказал, какие улицы в Тюмени являются самыми аварийными. Рейтинг возглавила улица Мельникайте.

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