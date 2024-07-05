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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Тюмени планируют построить еще один огромный сквер

В Тюмени планируют построить еще один огромный сквер

5 июля 2024, 12:34
Фото: КАО Тюмени
На Московском тракте в Тюмени планируют возвести и обустроить еще один сквер. Сделают зеленую зону в районе одного из центральных домов тракта.

Информацию о грядущем сквере передает сообщил руководитель управы Калининского административного округа Тюмени Олег Савчук. Его слова приводит портал «Тюменская линия». По словам чиновника, общая площадь сквера составит 12 гектаров, предусмотрены детские площадки, зоны отдыха для людей преклонного возраста, скейт-площадка, площадка для выгула собак. По всему периметру появится беговая и велодорожка.

Проводить реконструкцию на Московском тракте будут из-за программы «Комфортная и городская среда». В прошлом году за благоустройство здесь проголосовали более 12 тысяч тюменцев.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Благоустройство#Парки и скверы#Скверы#Сквер
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