В Тюмени планируют построить еще один огромный сквер

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Информацию о грядущем сквере передает сообщил руководитель управы Калининского административного округа Тюмени Олег Савчук. Его слова приводит портал «Тюменская линия». По словам чиновника, общая площадь сквера составит 12 гектаров, предусмотрены детские площадки, зоны отдыха для людей преклонного возраста, скейт-площадка, площадка для выгула собак. По всему периметру появится беговая и велодорожка.
Проводить реконструкцию на Московском тракте будут из-за программы «Комфортная и городская среда». В прошлом году за благоустройство здесь проголосовали более 12 тысяч тюменцев.
Ранее сообщалось о том, что в Тюменской слободе откроют парк «Комарово». Его открытие состоится в 2026 году.