В магазинах и кафе Тюмени нашли опасное мясо

Posted 5 июля, 03:51
Published 5 июля, 03:51
Modified 5 июля, 03:53
Updated 5 июля, 03:53
Один магазин и три заведения Тюмени поймали на продаже блюд из опасного мяса. Нарушения были выявлены в ходе проверок, которые проводились специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в период с 28 июня по 4 июля.
У заведений «Хинкал Бар» и «Булошная» не было сопроводительных ветеринарных документов на мясную продукцию, у магазина «Мой мясной» отсутствуют документы на говядину, а доставка «Ivafood» в принципе не зарегистрирована в системах «Цербер» и «Меркурий».
Мясо, на которое отсутствуют документы, может представлять угрозу для здоровья людей. Нарушителям объявлены предостережения, информация о нарушениях направлена в Роспотребнадзор.
Ранее «Наш город» писал, что на территории аэропорта Рощино сожгли тысячу цветов из Армении. Они были заражены опасным вредителем.