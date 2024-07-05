В магазинах и кафе Тюмени нашли опасное мясо

Один магазин и три заведения Тюмени поймали на продаже блюд из опасного мяса. Нарушения были выявлены в ходе проверок, которые проводились специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в период с 28 июня по 4 июля.