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Posted 5 июля, 03:51

Published 5 июля, 03:51

Modified 5 июля, 03:53

Updated 5 июля, 03:53

В магазинах и кафе Тюмени нашли опасное мясо

В магазинах и кафе Тюмени нашли опасное мясо

5 июля 2024, 03:51
Фото: 1MI.
На нарушениях попались три заведения и один магазин. Где они закупали мясо — неизвестно.

Один магазин и три заведения Тюмени поймали на продаже блюд из опасного мяса. Нарушения были выявлены в ходе проверок, которые проводились специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в период с 28 июня по 4 июля.

У заведений «Хинкал Бар» и «Булошная» не было сопроводительных ветеринарных документов на мясную продукцию, у магазина «Мой мясной» отсутствуют документы на говядину, а доставка «Ivafood» в принципе не зарегистрирована в системах «Цербер» и «Меркурий».

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Мясо, на которое отсутствуют документы, может представлять угрозу для здоровья людей. Нарушителям объявлены предостережения, информация о нарушениях направлена в Роспотребнадзор.

Ранее «Наш город» писал, что на территории аэропорта Рощино сожгли тысячу цветов из Армении. Они были заражены опасным вредителем.

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