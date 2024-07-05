Учителя истории тюменской школы отправили на 10 лет в колонию за развратную переписку

В начале февраля прошлого года он был задержан и отправлен в СИЗО. Педагогу вменяли обвинение по трем эпизодам. Сообщалось, что мужчина, переписываясь со своими учениками в социальных сетях, отправлял им неоднозначные сообщения и приглашал к себе в гости.