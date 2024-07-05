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Тюменского учителя истории отправили в колонию за совращение учеников

Учителя истории тюменской школы отправили на 10 лет в колонию за развратную переписку

5 июля 2024, 06:51
Фото: 1MI

Тюменского учителя истории отправили в колонию за совращение учеников

На десять лет в колонию строгого режима отправили учителя истории одной из тюменских школ. Его признал виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Следствие шло с февраля 2023 года.
Сюжет
Суд

В начале февраля прошлого года он был задержан и отправлен в СИЗО. Педагогу вменяли обвинение по трем эпизодам. Сообщалось, что мужчина, переписываясь со своими учениками в социальных сетях, отправлял им неоднозначные сообщения и приглашал к себе в гости.

Между тем, жители поселка Молодежный (обвиненный в разврате учитель работал в школе в поселке) не верили в виновность педагога. Селяне отмечали, что его намеренно кто-то оговаривает.

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«Да, делал строгие замечания детям, забирал гаджеты. Человек двадцать лет проработал в школе, имеет звание „Учитель года“. Уверены, что он не виновен. Возможно, кому-то просто не понравилось, что педагог сделал замечание или поставил плохую оценку. Решили отомстить», — сообщали тогда жители Молодежного.

Селяне даже собирали деньги на адвоката для защиты обвиненного в разврате педагога.

Однако протесты и доводы в защиту учителя истории от жителей Молодежного на решение суда влияния не оказало. Мужчину признали виновным в совершении преступления по всем трем эпизодам и отправили отбывать 10-летний срок в колонию строгого режима. Также суд запретил педагогу в течение 15 лет заниматься преподавательской деятельностью, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за покровительство мигрантов задержали сотрудников полиции. Среди задержанных — руководящий состав и рядовые сотрудники УМВД.

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