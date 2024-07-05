Учителя истории тюменской школы отправили на 10 лет в колонию за развратную переписку

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
В начале февраля прошлого года он был задержан и отправлен в СИЗО. Педагогу вменяли обвинение по трем эпизодам. Сообщалось, что мужчина, переписываясь со своими учениками в социальных сетях, отправлял им неоднозначные сообщения и приглашал к себе в гости.
Между тем, жители поселка Молодежный (обвиненный в разврате учитель работал в школе в поселке) не верили в виновность педагога. Селяне отмечали, что его намеренно кто-то оговаривает.
«Да, делал строгие замечания детям, забирал гаджеты. Человек двадцать лет проработал в школе, имеет звание „Учитель года“. Уверены, что он не виновен. Возможно, кому-то просто не понравилось, что педагог сделал замечание или поставил плохую оценку. Решили отомстить», — сообщали тогда жители Молодежного.
Селяне даже собирали деньги на адвоката для защиты обвиненного в разврате педагога.
Однако протесты и доводы в защиту учителя истории от жителей Молодежного на решение суда влияния не оказало. Мужчину признали виновным в совершении преступления по всем трем эпизодам и отправили отбывать 10-летний срок в колонию строгого режима. Также суд запретил педагогу в течение 15 лет заниматься преподавательской деятельностью, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за покровительство мигрантов задержали сотрудников полиции. Среди задержанных — руководящий состав и рядовые сотрудники УМВД.