Цель — добраться. Как съездить на отдых в Турцию и не застрять в аэропорту?

Еще один вариант, но тоже не очень удобный — Газипаша Аланья. Туда летает только Победа и только из Москвы. В самой Аланье сохранилась византийская крепость, но туристам куда роднее большие отели с широкими песчаными пляжами и пологим входом в воду. Лучше всего для семейного отдыха с маленькими детьми подойдут районы Конаклы и Инджекум — там самые широкие пляжи и самый пологий вход в воду. Можно вдоволь наплескаться на мелководье. При этом здесь есть и поселок для тех, кто хочет сэкономить на отдыхе. Населенный пункт Махмутлар, расположенный дальше всего от Аланьи и при этом самый дешевый. Что характерно, сама Аланья — крайне демократичный вариант по ценам. За 110 тысяч здесь можно взять тур на двоих по тарифу «Все включено».