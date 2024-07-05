Цель — добраться. Как съездить на отдых в Турцию и не застрять в аэропорту?

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Задержки в Анталье начались ещё в июне — тогда грузчики устроили «итальянскую» забастовку. Они требуют набора дополнительного персонала и роста зарплат. Чтобы добиться своих требований, они выполняют свои задачи строго по инструкции и отказываются перерабатывать. В условиях возросшего турпотока летом этого недостаточно для обслуживания всех самолётов. Бастуют при этом и авиадиспетчеры Из-за этого самолёты вынуждены оставаться в воздухе длительное время — кружить над аэропортом могут более часа.
Эта ситуация сейчас очень острая. Но и в России наблюдаются проблемы с перелетами. Например, в аэропорту Омска задерживают рейсы до Сочи, Москву и Якутск. Проблемы есть и у Московского аэрофлота, он задержал более 300 рейсов из-за нехватки бортпроводников.
Поскольку ситуация в Турецкой Анталье сейчас самая напряженная, логично предположить, что и в остальных аэропортах страны дела не лучше. Однако, это не так. Просто Анталья — самая популярная, туда летают и 34 городов России. Другие же 6 аэропортов, имеющихся в стране далеко не так нагружены.
Исключить можно, только, наверное, аэропорт Анкары. Но он и не особо нужен туристам. Туда летают только турецкими авиалиниями и только из Москвы. В самых популярных альтернативах для отдыха разбирался портал «Новые Известия».
Кроме Антальи у туристов популярен Стамбул. Аэропорт Стамбула — второй по популярности для россиян после курортной Анталии. Авиакомпании Pegasus Airlines, Победа, Nordwind Airlines, Аэрофлот и Utair осуществляют полёты из 13 городов России. Однако дальше Урала улететь напрямую не получится, только с пересадкой. Задержек с полетами туда сейчас нет, однако курорт все же не так известен у российских туристов, поскольку Стамбул — это хоть и тоже крайне развитый туристический центр, но все же — большой город со своей инфраструктурой и проблемами.
Еще один вариант — Даламан. Авиакомпании Победа, S7, Аэрофлот, Royal Flight, AZURair, Уральские авиалинии и Nordwind Airlines выполняют рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Уфы и Екатеринбурга. Здесь курорт отличается скалистой местностью и не таким развитым сервисом, как в Анталье. Зато по деньгам выходит примерно также. Около 150 тысяч рублей.
Еще один, не отстающий от предыдущих вариантов — курорт Бодрум. можно вылететь Победой, Аэрофлотом, Royal Flight и AZURair из Москвы, Ростова-на-Дону, Казани, Новосибирска и Екатеринбурга. Однако сам курорт считается тусовочным и премиальным. Здесь часто отдыхают состоятельные иностранцы, а жизнь здесь кипит в барах, клубах и дорогих ресторанах. С ребенком сюда лучше не ехать.
Не самый популярный и схожий со Стамбулом курорт — Измир. Древний город, по структуре похожий на Стамбул. Здесь тоже шумно и довольно тесно, зато рядом есть небольшой городок Чешме на побережье Эгейского моря. Здесь всегда немного людей, а по виду он похож на старый итальянский городок. Малое число туристов здесь понятно. В Чешме практически нет готовых туров. Поэтому, скорее всего, придётся отдельно покупать билеты на самолёт от 34 тыс. рублей на человека, и отдельно искать проживание.
Еще один вариант, но тоже не очень удобный — Газипаша Аланья. Туда летает только Победа и только из Москвы. В самой Аланье сохранилась византийская крепость, но туристам куда роднее большие отели с широкими песчаными пляжами и пологим входом в воду. Лучше всего для семейного отдыха с маленькими детьми подойдут районы Конаклы и Инджекум — там самые широкие пляжи и самый пологий вход в воду. Можно вдоволь наплескаться на мелководье. При этом здесь есть и поселок для тех, кто хочет сэкономить на отдыхе. Населенный пункт Махмутлар, расположенный дальше всего от Аланьи и при этом самый дешевый. Что характерно, сама Аланья — крайне демократичный вариант по ценам. За 110 тысяч здесь можно взять тур на двоих по тарифу «Все включено».
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени уже появлялись очень дешевые билеты в Турцию. Один такой стоил около пяти тысяч рублей.