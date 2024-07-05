РЭО выпустил второй альбом с лучшими практиками раздельного сбора отходов

Евгений Карелов, заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО, подчеркнул, что для многих граждан раздельный сбор ТКО ассоциируется с цветными контейнерами на площадках около дома. Тем не менее в России существует множество других эффективных способов сдачи отходов на переработку, включая экологические центры, экопункты, экостанции, а также умные аппараты, которые дополняют инфраструктуру обращения с ТКО и делают ее более удобной для пользователей. Российский экологический оператор продолжит изучение различных практик раздельного сбора для создания комплексной системы обращения с ТКО.