РЭО выпустил второй альбом с лучшими практиками раздельного сбора отходов

Posted Сегодня, 10:10
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Также в него вошли онлайн-сервисы, помогающие сдавать вторичное сырье на переработку.
По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, для создания современных объектов обработки отходов, приобретения оборудования и контейнеров требуются значительное время и финансовые затраты, пишет newsnn.ru. Одновременно с этим во многих регионах уже можно внедрять различные виды раздельного сбора отходов. Буцаев отметил, что в РЭО надеются, что данный альбом поможет систематизировать информацию о различных инструментах РСО, играющего важную роль в построении экономики замкнутого цикла. Сбор и публикация опыта всей страны в одном альбоме позволят оперативнее достигать поставленных целей.
В настоящее время во многих регионов, помимо контейнерного РСО, реализуются экологические проекты, направленные на эффективный сбор вторичных ресурсов у населения. Также важной частью общей инфраструктуры обращения с отходами стали онлайн-сервисы и приложения, которые сосредотачивают пункты приема в единой системе информирования, аналитики и мотивации пользователей.
Евгений Карелов, заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО, подчеркнул, что для многих граждан раздельный сбор ТКО ассоциируется с цветными контейнерами на площадках около дома. Тем не менее в России существует множество других эффективных способов сдачи отходов на переработку, включая экологические центры, экопункты, экостанции, а также умные аппараты, которые дополняют инфраструктуру обращения с ТКО и делают ее более удобной для пользователей. Российский экологический оператор продолжит изучение различных практик раздельного сбора для создания комплексной системы обращения с ТКО.
Второй выпуск альбома будет направлен Российским экологическим оператором органам власти регионов. Компания продолжит работу над альбомом, в следующей части акцент будет сделан на сборе конкретных фракций.