Пропавших людей найдут с помощью Wi-Fi: ученые создали систему поиска

«Не зная подробностей работы технологии, не могу сформировать какого-то окончательного суждения, но технология видится очень перспективной. Прежде всего такое wi-fi зонирование может открыть новые горизонты для маркетинга. Представьте, что вы приходите в мебельный магазин, а интеллектуальная маркетинговая система уже знает, что до этого вы посетили еще несколько таких же: значит, вы еще не нашли подходящий вариант, и система в пуш-уведомлении предлагает вам скидку, чтобы склонить к покупке именно здесь и сейчас. Или же интеграция подобных технологий с системами „умного города“ может облегчить жизнь людям с ОВЗ. Например, „умный светофор“ видит, что к нему приближается человек с ОВЗ, и делает на момент его перехода зеленый сигнал, условно, не 20 секунд, а 40, тем самым повышая безопасность дорожного движения. Что касается применения в промышленной безопасности, опять же, не зная подробностей, не могу однозначно судить, есть сомнения, так как в случае обрушения здания, либо шахты, вероятнее всего, будет прекращена подача электричества, питающего wi-fi точки внутри здания, что значительно затруднит определение координат. Также в результате катастрофы велика вероятность, что карманное wi-fi совместимое устройство человека будет сломано, если это не некий специальный защищенный поисковый модуль».