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В деревне Иземеть Тобольского района труп более суток пролежал на улице

Более суток пролежал на улице на жаре труп мужчины в тюменской деревне

5 июля 2024, 07:21
Фото: 1MI

В деревне Иземеть Тобольского района труп более суток пролежал на улице

ЧП произошло в деревне Иземеть Тобольского района. По словам местных жителей, 28-летний молодой человек скончался на улице — он выстрелил из оружия себе в голову во дворе своего дома, на крыльце.

Обнаружившие тело мертвого человека селяне сразу обратились к участковому. Однако, труп пролежал в итоге на улице более суток.

«Труп лежит во дворе, правоохранительные органы никаких мер не принимают. На место ЧП до сих пор никто не приехал, на улице жара, труп гниет», — сообщали селяне.

Между тем, по данным источника «Нашего Города» близкого к силовым структурам, оперативно-следственная группа отправилась на место происшествия сразу после того, как к ним поступила информация. О произошедшей трагедии СК сообщили только 4 июля.

«Путь до деревни занял 8-10 часов. Дело в том, что Иземеть расположена в болотистой труднопроходимой местности. Доехать туда за час просто невозможно», — сообщил инсайдер.

Также подтвердил, что мужчина действительно совершил суицид — следов насильственной смерти на его теле обнаружено не было. О причинах совершения такого поступка информации нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области от суицидов ежегодно погибает порядка двух сотен человек. Коэффициент смертности в 2022 году составлял 12,8 на 100 тысяч населения.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Смерть#Труп#Суициды
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