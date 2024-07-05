Более суток пролежал на улице на жаре труп мужчины в тюменской деревне

В деревне Иземеть Тобольского района труп более суток пролежал на улице

ЧП произошло в деревне Иземеть Тобольского района. По словам местных жителей, 28-летний молодой человек скончался на улице — он выстрелил из оружия себе в голову во дворе своего дома, на крыльце.