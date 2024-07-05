Более суток пролежал на улице на жаре труп мужчины в тюменской деревне

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:26
Обнаружившие тело мертвого человека селяне сразу обратились к участковому. Однако, труп пролежал в итоге на улице более суток.
«Труп лежит во дворе, правоохранительные органы никаких мер не принимают. На место ЧП до сих пор никто не приехал, на улице жара, труп гниет», — сообщали селяне.
Между тем, по данным источника «Нашего Города» близкого к силовым структурам, оперативно-следственная группа отправилась на место происшествия сразу после того, как к ним поступила информация. О произошедшей трагедии СК сообщили только 4 июля.
«Путь до деревни занял 8-10 часов. Дело в том, что Иземеть расположена в болотистой труднопроходимой местности. Доехать туда за час просто невозможно», — сообщил инсайдер.
Также подтвердил, что мужчина действительно совершил суицид — следов насильственной смерти на его теле обнаружено не было. О причинах совершения такого поступка информации нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области от суицидов ежегодно погибает порядка двух сотен человек. Коэффициент смертности в 2022 году составлял 12,8 на 100 тысяч населения.