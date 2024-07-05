12-летнего мальчика сутки ищут в Тюменском районе

В администрации поселка рассказали, что мальчик был одет в коричневую кепку, футболку цвета хаки, черные шорты с белой надписью на левой штанине и коричневые кроссовки «Найк». Информацию о его местонахождении просят сообщать по телефону: 8-932-324-68-13 (Александра Ивановна) или в полицию.