nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июля, 08:36

Published 5 июля, 08:36

Modified 5 июля, 09:30

Updated 5 июля, 09:30

12-летнего мальчика сутки ищут в Тюменском районе

12-летнего мальчика сутки ищут в Тюменском районе

5 июля 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney.
Вчера днем ребенок вышел из школы. С того момента его местонахождение неизвестно.

В Тюменском районе пропал 12-летний Алексей Михальченко. Вчера, 4 июля, в 11:30 он вышел из школы на Комсомольской в Винзилях, но домой не вернулся.

В администрации поселка рассказали, что мальчик был одет в коричневую кепку, футболку цвета хаки, черные шорты с белой надписью на левой штанине и коричневые кроссовки «Найк». Информацию о его местонахождении просят сообщать по телефону: 8-932-324-68-13 (Александра Ивановна) или в полицию.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 39-летний Иван Мурычев. Его ищут с 21 июня, поиски продолжаются.

Читайте также:
Водитель иномарки сбил двух школьниц на электросамокате под ТюменьюДавно придумано японцами: тюменский миллионер поддержал идею сна на рабочем местеТюменцы стали чаще разводиться и реже жениться
#Общество#Происшествия#Ребенок#Тюменская область#Новости тюмени#Пропавшие#Поиск человека#Поиски пропавших#Пропажа людей#Поиск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика