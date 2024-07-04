В Тюменской области из-за вспышки бешенства закрыли на карантин целое село

Начиная с 4 июля в деревне запрещены массовые мероприятия, такие как митинги, выставки, ярмарки и другие акции, подразумевающие большое количество людей. Кроме того, также всем жителям запрещают вывозить из населенного пункта всех животных, в том числе, отловленных на охоте.