В Тюменской области из-за вспышки бешенства закрыли на карантин целое село

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Начиная с 4 июля в деревне запрещены массовые мероприятия, такие как митинги, выставки, ярмарки и другие акции, подразумевающие большое количество людей. Кроме того, также всем жителям запрещают вывозить из населенного пункта всех животных, в том числе, отловленных на охоте.
Пока же специалисты продолжают проверять всех тех, кто мог контактировать с животным-переносчиком, чтобы локализовать очаг инфекции.
Ранее сообщалось о том, что в другом районе Тюменской области из-за бешеной лисы тоже объявили карантин.