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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

В Тюменской области из-за вспышки бешенства закрыли на карантин целое село

В Тюменской области из-за вспышки бешенства закрыли на карантин целое село

4 июля 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney
В деревне Заозерная Юргинского района Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Информацию передает региональный Роспотребнадзор. Кого конкретно из переносчиков бешенства нашли специалисты в деревне — не сообщается.

Начиная с 4 июля в деревне запрещены массовые мероприятия, такие как митинги, выставки, ярмарки и другие акции, подразумевающие большое количество людей. Кроме того, также всем жителям запрещают вывозить из населенного пункта всех животных, в том числе, отловленных на охоте.

Пока же специалисты продолжают проверять всех тех, кто мог контактировать с животным-переносчиком, чтобы локализовать очаг инфекции.

Ранее сообщалось о том, что в другом районе Тюменской области из-за бешеной лисы тоже объявили карантин.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Бешенство#Новости тюмени
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