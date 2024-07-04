В Минздраве РФ рассказали родителям, как уберечь ребенка от теплового удара

Заместитель директора НМИЦ здоровья детей Минздрава России по научной работе Светлана Макарова советует знойным летом меньше бывать на улице днем. В часы, когда солнце наиболее активно, детей можно уложить спать. Комната должна хорошо проветриваться, пишет sovainfo.ru.



На прогулку надевать нужно только легкую одежду из натуральных тканей, не забывая при этом про головные уборы. В случае сильной жары панамки и платочки можно намочить.



Врач рекомендует в летнее время чаще пить. При этом лучше отдавать предпочтение обычной воде, а не сладким и газированным напиткам.



В зной детей можно не заставлять есть, если они этого не хотят. Тяжелую пищу стоит заменить на фрукты и овощи, отлично подойдут легкие салаты.



На улице ребенку лучше играть в тени или под навесом. Помогают справиться с жарой и водные развлечения.