Терапевт Харлов перечислил правила поведения при тепловом ударе

Он добавил, что в качестве первой помощи необходимо в любом случае человека перевернуть на бок, чтобы он не лежал на спине, а его рот и нос должны быть повернуты в сторону, соответственно, земли или хотя бы параллельно земле были направлены на случай, если у него наступит рвота.