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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:57

В Тюмени выросли зарплаты работников логистики и туризма

Стали зарабатывать больше: названы сферы, где рост зарплат достигает 22%

4 июля 2024, 03:55
Фото: 1MI

В Тюмени выросли зарплаты работников логистики и туризма

В Тюменской области в число лидеров по росту заработной платы вошли сферы логистики и туризма. За первое полугодие доходы представителей данных отраслей увеличились на 22% и 18% соответственно.

По данным аналитиков Авито Работа, средний заработок у сотрудников логистической отрасли по итогам первого полугодия превысил 86 тысяч рублей.

«В сфере транспорта и логистики продолжающееся развитие электронной коммерции и необходимость эффективных цепочек поставок требуют привлечения квалифицированных специалистов, что также отражается на уровне предлагаемых зарплат, особенно для водителей грузовых автомобилей», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Александр Сампетов.

У работников туристической отрасли зарплаты в этом году повысились до 45 тысяч рублей. Также выросли за первые шесть месяцев этого года доходы у сотрудников сферы «фитнес, салоны красоты» — на 16% (более 61 тысячи рублей).

Ранее «Наш Город» писал, что департамент спорта и физической культуры Тюменской области опубликовал заработок директоров региональных спортивных центров за 2023 год. В число самых богатых руководителей вошли директор «Аванпоста», глава дирекции эксплуатации и содержания спортивных объектов и руководитель «Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий».

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