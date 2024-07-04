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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

В Тюмени на улицах начали продавать садовую клубнику и лесную землянику

Стаканчик по цене килограмма мяса: сколько стоит земляника в Тюмени

4 июля 2024, 05:06
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени на улицах начали продавать садовую клубнику и лесную землянику

С наступлением солнечной и теплой погоды на стихийных рынках на улицах Тюмени начали торговать земляникой и садовой клубникой. «Наш Город» выяснил, сколько стоят ароматные ягоды.

Клубника у тюменских дачников в этом году начала созревать позже обычного — мешали прохладная погода, дожди и отсутствие солнца. Пока ведрами ягоды практически не продают — преимущественно в стаканчиках и небольших контейнерах объемом 1 литр. Стоимость небольшого стакана объемом 0,5 литра варьируется от 300 до 450 рублей, 1 литр продают за 550 — 650 рублей.

Торговцы отмечают, что в этом году из-за дождей много ягод пришло в негодность — для садовой виктории требуются солнечна и теплая погода.

Лесная земляника стоит на порядок дороже — цена на маленький стакан начинается от 600-700 рублей, литр стоит от 1200-1400 рублей.

Фото: 1MI

Что касается других летних ягод, черешни, вишни, голубики, то их стоимость начинает по-тихоньку снижаться. Килограмм отборной черешни продают за 500 рублей, вишни — 450 рублей. Литр азербайджанской голубики стоит 1,4 тысячи рублей, стакан объемом 0,5 литра — 300-400 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских лесах массово начали созревать подосиновики и маслята. Самыми урожайными являются лесные массивы в районе Московского, Червишевского, Тобольского, Ирбитского трактов.

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