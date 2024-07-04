Стаканчик по цене килограмма мяса: сколько стоит земляника в Тюмени

Клубника у тюменских дачников в этом году начала созревать позже обычного — мешали прохладная погода, дожди и отсутствие солнца. Пока ведрами ягоды практически не продают — преимущественно в стаканчиках и небольших контейнерах объемом 1 литр. Стоимость небольшого стакана объемом 0,5 литра варьируется от 300 до 450 рублей, 1 литр продают за 550 — 650 рублей.