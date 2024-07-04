Сколько зарабатывают руководители тюменских спортцентров

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Самую большую зарплату в 2023 году получал директор регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко — 345 тысяч рублей ежемесячно.
На втором месте по размеру заработной платы находится глава «Дирекции эксплуатации и содержания спортивных объектов» Станислав Крылов — 247 тысяч рублей. На третьем руководитель «Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» Елена Брохес — в 2023 года в месяц она зарабатывала 241 тысячу рублей
Также в топ-10 руководителей спортцентров с самыми высокими заработными платами вошли руководитель Дворцы творчества и спорта «Пионер» Николай Тужик (239,6 тысячи рублей), директор Областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» Анатолий Емельянов (238,9 тысячи рублей), директор центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Михаил Паутов (236 тысяч рублей), глава центра подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» Сергей Кабанов (233 тысячи рублей), глава спортцентра Воронинские горки Павел Мустфин (216 тысяч), директор спортшколы олимпийского резерва каратэ Игорь Ефременко (214 тысяч рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили заработные платы главврачей медицинских учреждений. Самый большой заработок, более 400 тысяч рублей ежемесячно, в 2023 году имел главврач ОКБ №1 Иван Попов.