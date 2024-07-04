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Известны имена самых богатых руководителей спортивных центров Тюменской области

Сколько зарабатывают руководители тюменских спортцентров

4 июля 2024, 03:21
Фото: 1MI

Известны имена самых богатых руководителей спортивных центров Тюменской области

Размеры заработной платы руководства спортивный учреждений за 2023 год раскрыл департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Самую большую зарплату в 2023 году получал директор регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко — 345 тысяч рублей ежемесячно.

На втором месте по размеру заработной платы находится глава «Дирекции эксплуатации и содержания спортивных объектов» Станислав Крылов — 247 тысяч рублей. На третьем руководитель «Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» Елена Брохес — в 2023 года в месяц она зарабатывала 241 тысячу рублей

Также в топ-10 руководителей спортцентров с самыми высокими заработными платами вошли руководитель Дворцы творчества и спорта «Пионер» Николай Тужик (239,6 тысячи рублей), директор Областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» Анатолий Емельянов (238,9 тысячи рублей), директор центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Михаил Паутов (236 тысяч рублей), глава центра подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» Сергей Кабанов (233 тысячи рублей), глава спортцентра Воронинские горки Павел Мустфин (216 тысяч), директор спортшколы олимпийского резерва каратэ Игорь Ефременко (214 тысяч рублей).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили заработные платы главврачей медицинских учреждений. Самый большой заработок, более 400 тысяч рублей ежемесячно, в 2023 году имел главврач ОКБ №1 Иван Попов.

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