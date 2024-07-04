Сколько зарабатывают руководители тюменских спортцентров

На втором месте по размеру заработной платы находится глава «Дирекции эксплуатации и содержания спортивных объектов» Станислав Крылов — 247 тысяч рублей. На третьем руководитель «Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» Елена Брохес — в 2023 года в месяц она зарабатывала 241 тысячу рублей