Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Однако сегодня МОК отказывает даже тем, кто мог бы поехать на Игры в Париже. При этом борцы из РФ завоевали 16 лицензий на Олимпийские игры, а в опубликованном 3 июля МОК списке отсутствуют многие лидеры национальной команды. Среди них чемпионы Олимпиады Абдулрашид Садулаев, Муса Евлоев, Заур Угуев, Заурбек Сидаков и двукратный бронзовый призер Сергей Семенов. Об этом пишут newizv.ru.
Член Совфеда Александр Брыксин, который также является президентом Федерации спортивной борьбы Кемеровской области и вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, заявил, что, несмотря на получение Россией 16 олимпийских лицензий, только на 10 наших спортсменов пришли документы из МОК. При этом в МОК требуют подписать согласие, чтобы выступить на Играх в нейтральном статусе, а также о соблюдении Олимпийской хартии и устава Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«К сожалению, в этом списке отсутствуют наши топовые спортсмены», — говорит Брыксин.
Сентор также высказался по поводу того, что государству необходимо оказывать поддержку спортсменам, которых лишили международных соревнований из-за разного рода санкций.
В прошлом году Брыксин даже предложил внести изменения в некоторые положения ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». По его словам, ведущие спортсмены сборных команд РФ должны иметь возможность получать высшее образование по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.
Он добавил, что все профессиональные спортсмены имеют большой потенциал в тренерской и функциональной работе. При этом они не всегда могут получить высшее образование в области физической культуры и спорта. Брыксин добавил: может получиться так, что ведущие спортсмены нашей страны по окончании своей спортивной карьеры не будут готовы передать накопленный опыт.
Поправками предлагается закрепить за спортсменами — победителями международных соревнований, перечень которых будет утверждаться Правительством Российской Федерации, особые права при поступлении в вузы. К таким соревнованиям могут быть отнесены: «Всемирные игры Дружбы», «Игры Будущего», «Игры стран БРИКС», которые в июне текущего года успешно прошли в Казани.