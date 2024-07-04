Сенатор Брыксин: Правительство России поддержит отстраненных спортсменов

Он добавил, что все профессиональные спортсмены имеют большой потенциал в тренерской и функциональной работе. При этом они не всегда могут получить высшее образование в области физической культуры и спорта. Брыксин добавил: может получиться так, что ведущие спортсмены нашей страны по окончании своей спортивной карьеры не будут готовы передать накопленный опыт.