Минпромторг расширил список рекомендованных для чиновников авто

В сообщении ведомства говорится, что Минпромторг России актуализировал список российских автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. В перечень внесли автомобили Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также модели «Газель» и «Соболь», отметили в сообщении.