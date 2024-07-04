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Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Минпромторг расширил список рекомендованных для чиновников авто

4 июля 2024, 06:59
Автомобили Xcite и Lada Largus были рекомендованы для российских госслужащих. Данные модели внесли в список авто, которые рекомендованы для чиновников.

Такой информацией поделились в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России, пишет, пишет ИА RuNews24.ru.

В сообщении ведомства говорится, что Минпромторг России актуализировал список российских автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. В перечень внесли автомобили Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также модели «Газель» и «Соболь», отметили в сообщении.

В феврале Минпромторгом в список машин для чиновников были внесены французский и китайский автомобили. В перечень авто, рекомендованных для госзакупок, были внесены кроссоверы Citroen C5 Aircross, которые производит компания «Автомобильные технологии» в Калужской области.

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