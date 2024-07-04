Минпромторг расширил список рекомендованных для чиновников авто

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Такой информацией поделились в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России, пишет, пишет ИА RuNews24.ru.
В сообщении ведомства говорится, что Минпромторг России актуализировал список российских автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. В перечень внесли автомобили Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также модели «Газель» и «Соболь», отметили в сообщении.
В феврале Минпромторгом в список машин для чиновников были внесены французский и китайский автомобили. В перечень авто, рекомендованных для госзакупок, были внесены кроссоверы Citroen C5 Aircross, которые производит компания «Автомобильные технологии» в Калужской области.