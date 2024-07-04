Крупный сельхозпроизводитель внедрил в свою работу Яндекс 360 для бизнеса

ГК «ПроАгро» занимается импортом, производством и поставкой пестицидов, удобрений, семян, а также продажей и обслуживанием сельскохозяйственной техники. В связи с уходом прежнего вендора с российского рынка перед компанией встала задача перехода на другой почтовый сервис. Переезд важно было реализовать в сжатые сроки и без приостановки рабочих процессов. Для этого специалисты WONE IT и Яндекс 360 для бизнеса организовали поэтапную миграцию. Все новые письма, которые в процессе переезда поступали на почтовые адреса сотрудников ГК «ПроАгро», загружались из Microsoft Exchange в Яндекс Почту в режиме реального времени.