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Updated Сегодня, 04:47

Крупный сельхозпроизводитель внедрил в свою работу Яндекс 360 для бизнеса

4 июля 2024, 04:45
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ГК «ПроАгро» перевела бизнес-процессы в цифровую среду для совместной работы Яндекс 360 для бизнеса и организовала корпоративные коммуникации в Яндекс Почте. Миграция нескольких сотен почтовых ящиков была выполнена за две недели. С выбором поставщика и переездом помогал техпартнер WONE IT.

ГК «ПроАгро» занимается импортом, производством и поставкой пестицидов, удобрений, семян, а также продажей и обслуживанием сельскохозяйственной техники. В связи с уходом прежнего вендора с российского рынка перед компанией встала задача перехода на другой почтовый сервис. Переезд важно было реализовать в сжатые сроки и без приостановки рабочих процессов. Для этого специалисты WONE IT и Яндекс 360 для бизнеса организовали поэтапную миграцию. Все новые письма, которые в процессе переезда поступали на почтовые адреса сотрудников ГК «ПроАгро», загружались из Microsoft Exchange в Яндекс Почту в режиме реального времени.

Ключевым моментом стало увеличение количества почтовых ящиков для переноса в 1,5 раза после старта миграции. Это произошло из-за того, что некоторые сотрудники пользовались сразу несколькими адресами. Техническая поддержка решила проблему мультидоменности: в результате почту можно принимать на весь пул адресов.

Основным требованием к выполнению задачи была бесшовность миграции, сохранение привычного функционала работы и сокращение трудозатрат с нашей стороны. Команда WONE IT безупречно справилась с задачей и, что самое главное, продолжает оказывать консультационную поддержку по всем возникающим вопросам, — отметил директор по информационным технологиям ГК «ПроАгро» Алексей Литвинов.
#Анастасия Имамахметова#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#IT-технологии#Почта#Яндекс#Удобрения#Сельхозпроизводство
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