КМСП: В России госкомпании закупили у самозанятых товаров и услуг на 4,5 млрд рублей

Он отметил, что наиболее востребованными категориями закупок у самозанятых стали услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием (1,26 млрд рублей). За ними следуют творческие услуги, а также в сфере искусства и развлечений (310 млн рублей), научные и технические услуги (280 млн рублей), маркетинговые услуги (270 млн рублей) и специализированные строительные работы (260 млн рублей).