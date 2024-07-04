КМСП: В России госкомпании закупили у самозанятых товаров и услуг на 4,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:45
Исаевич подчеркнул, что число самозанятых поставщиков увеличилось на 25%, превысив отметку в пять тысяч человек, передает iz.ru.
Он отметил, что наиболее востребованными категориями закупок у самозанятых стали услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием (1,26 млрд рублей). За ними следуют творческие услуги, а также в сфере искусства и развлечений (310 млн рублей), научные и технические услуги (280 млн рублей), маркетинговые услуги (270 млн рублей) и специализированные строительные работы (260 млн рублей).
Самые значительные объемы закупок у самозанятых зарегистрированы в Курской области (840 млн рублей), Москве (790 млн рублей) и Подмосковье (310 млн рублей).