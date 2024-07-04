«Главрыбвод» расчистил Гудийскую протоку в Дагестане

Компания приступила к очистке водотоков, удалив более одного миллиона кубометров грунта, однако объекты тогда не достигли необходимого уровня воды. Три года назад Росрыболовство совместно с властями Дагестана приняло решение о частичной расчистке Гудийского протока для обеспечения водоснабжения нерестово-выростных водоемов.