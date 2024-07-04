«Главрыбвод» расчистил Гудийскую протоку в Дагестане

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
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Updated Сегодня, 18:53
Водоемы заполняются водой из Гудийского протока реки Терек, откуда вода поступает по сразу трем водоканалам. Терско-Каспийский филиал «Главрыбвода» отвечает за эти объекты. Летом 2016 года, после паводка на реке Терек, иловые отложения почти полностью заполнили каналы, пишет kp.ru.
Компания приступила к очистке водотоков, удалив более одного миллиона кубометров грунта, однако объекты тогда не достигли необходимого уровня воды. Три года назад Росрыболовство совместно с властями Дагестана приняло решение о частичной расчистке Гудийского протока для обеспечения водоснабжения нерестово-выростных водоемов.
По словам первого заместителя главы Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Омара Микаилова, был расчищен участок протока длиной 11,3 километра, из которого извлекли 800 тысяч кубометров ила. В работе участвовали десятки единиц спецтехники. Был построен 11-километровый канал, пропускающий 75 кубических метров воды в секунду.
Расчистка Гудийского протока была завершена, и все каналы наполнились водой, направленной к нерестово-выростным водоемам. Таким образом, сотрудники компании восстановили водоснабжение и нормализовали гидрологическое состояние Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов, сохранив важный воспроизводственный участок.
Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов отметил, что высыхание каналов имело негативные последствия для водной экосистемы региона. Благодаря мелиоративным мероприятиям была решена критически важная природоохранная задача.
Эксперты считают, что подобные мероприятия следует проводить систематически для восстановления и повышения эффективности водных биоресурсов страны.