ВТБ провел опрос об отношении россиян к ИИ в спортивной журналистике

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Однако респонденты выступили против самостоятельной генерации спортивного контента с использованием технологий искусственного интеллекта.
Как сообщает издание newsnn.ru, опрос был проведен перед Международным днем спортивного журналиста, который в Российской Федерации отмечается 2 июля. По результатам опроса, 46% опрошенных признали искусственный интеллект полезным для спортивных журналистов, и еще 20% выразили уверенность, что конкуренция с искусственным интеллектом повысит профессионализм данной области.
27% респондентов выразили готовность смотреть трансляции спортивных событий с комментариями от «цифрового обозревателя», но при условии, что контент будет высокого качества.
20% утверждают, что смогут отличить спортивный контент, созданный искусственным интеллектом, в любых ситуациях. Более трети участников опроса (37%), считают, что смогут распознать такой контент, а 10% уверены, что в будущем невозможно будет отличить работу искусственного интеллекта от работы человека.
Только 14% респондентов верят, что искусственный интеллект способен самостоятельно создавать спортивный контент высокого качества. 11% опрошенных категорически против вмешательства искусственного интеллекта в спортивную журналистику. 10% считают, что искусственный интеллект должен работать на трансляциях только совместно с настоящими комментаторами, и 23% высказались против допуска искусственного интеллекта к комментированию спортивных событий.
ВТБ является постоянным спонсором различных федеральных и международных соревнований, предоставляя системную поддержку спортивным ассоциациям и отдельным командам РФ.
По словам руководителя департамента аналитики данных и моделирования, старшего вице-президента ВТБ Максима Коновалихина, развитие искусственного интеллекта является глобальным трендом последнего десятилетия. Он отметил, что технологии ИИ будут активно проникать в жизнь человека не только в банковской сфере, но и в других областях, включая даже те, где применение технологий искусственного интеллекта в настоящее время кажется фантастическим. К примеру, в спортивной, политической и экономической журналистике. При этом Коновалихин выразил уверенность в том, что ИИ не сможет заменить человека, а станет лишь дополнительным инструментом, который повышает результаты работы.
ВТБ активно развивает технологии искусственного интеллекта, каждый день создавая, тестируя и внедряя новые разработки в этой области.