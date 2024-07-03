ВТБ провел опрос об отношении россиян к ИИ в спортивной журналистике

По словам руководителя департамента аналитики данных и моделирования, старшего вице-президента ВТБ Максима Коновалихина, развитие искусственного интеллекта является глобальным трендом последнего десятилетия. Он отметил, что технологии ИИ будут активно проникать в жизнь человека не только в банковской сфере, но и в других областях, включая даже те, где применение технологий искусственного интеллекта в настоящее время кажется фантастическим. К примеру, в спортивной, политической и экономической журналистике. При этом Коновалихин выразил уверенность в том, что ИИ не сможет заменить человека, а станет лишь дополнительным инструментом, который повышает результаты работы.