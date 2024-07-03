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ВТБ провел опрос об отношении россиян к ИИ в спортивной журналистике

ВТБ провел опрос об отношении россиян к ИИ в спортивной журналистике

3 июля 2024, 11:30
Фото: 1MI
ВТБ и банк «Открытие» провели исследование, которое показало, что большинство жителей России признают искусственный интеллект эффективным инструментом для помощи спортивным журналистам.

Однако респонденты выступили против самостоятельной генерации спортивного контента с использованием технологий искусственного интеллекта.

Как сообщает издание newsnn.ru, опрос был проведен перед Международным днем спортивного журналиста, который в Российской Федерации отмечается 2 июля. По результатам опроса, 46% опрошенных признали искусственный интеллект полезным для спортивных журналистов, и еще 20% выразили уверенность, что конкуренция с искусственным интеллектом повысит профессионализм данной области.

27% респондентов выразили готовность смотреть трансляции спортивных событий с комментариями от «цифрового обозревателя», но при условии, что контент будет высокого качества.

20% утверждают, что смогут отличить спортивный контент, созданный искусственным интеллектом, в любых ситуациях. Более трети участников опроса (37%), считают, что смогут распознать такой контент, а 10% уверены, что в будущем невозможно будет отличить работу искусственного интеллекта от работы человека.

Только 14% респондентов верят, что искусственный интеллект способен самостоятельно создавать спортивный контент высокого качества. 11% опрошенных категорически против вмешательства искусственного интеллекта в спортивную журналистику. 10% считают, что искусственный интеллект должен работать на трансляциях только совместно с настоящими комментаторами, и 23% высказались против допуска искусственного интеллекта к комментированию спортивных событий.

ВТБ является постоянным спонсором различных федеральных и международных соревнований, предоставляя системную поддержку спортивным ассоциациям и отдельным командам РФ.

По словам руководителя департамента аналитики данных и моделирования, старшего вице-президента ВТБ Максима Коновалихина, развитие искусственного интеллекта является глобальным трендом последнего десятилетия. Он отметил, что технологии ИИ будут активно проникать в жизнь человека не только в банковской сфере, но и в других областях, включая даже те, где применение технологий искусственного интеллекта в настоящее время кажется фантастическим. К примеру, в спортивной, политической и экономической журналистике. При этом Коновалихин выразил уверенность в том, что ИИ не сможет заменить человека, а станет лишь дополнительным инструментом, который повышает результаты работы.

ВТБ активно развивает технологии искусственного интеллекта, каждый день создавая, тестируя и внедряя новые разработки в этой области.

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