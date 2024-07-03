Спрос на услуги бытовых мастеров вырос в Тюмени на 44% за полгода

Почти на все услуги сантехников спрос увеличился в два раза. Особой популярностью пользуются чистка смесителей, герметизация ванн и устранение протечек. Так же часто тюменцы обращаются за сборкой кроватей, столов, стеллажей и кухонных гарнитуров.