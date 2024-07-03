Спрос на услуги бытовых мастеров вырос в Тюмени на 44% за полгода

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
С начала года спрос на услуги бытовых мастеров вырос в Тюмени на 44%. Горожане стали чаще обращаться к электрикам, сантехникам, сборщикам мебели и другим специалистам, отметили аналитики «Авито Услуг».
Спрос на установку водонагревателей вырос на 250%, автоматов защиты — на 300%, духовых шкафов — на 243%, на замену розеток — на 50%, а за заменой смесителей тюменцы стали обращаться в 5.3 раза чаще.
Почти на все услуги сантехников спрос увеличился в два раза. Особой популярностью пользуются чистка смесителей, герметизация ванн и устранение протечек. Так же часто тюменцы обращаются за сборкой кроватей, столов, стеллажей и кухонных гарнитуров.
«Тюменцы все чаще делегируют ремонтные работы специалистам. Обращение к мастерам особенно актуально летом. При выборе специалиста важно тщательно изучать отзывы и обращать внимание на их рейтинг. Кроме того, изучить перечень услуг, предоставляемых мастером — это поможет подобрать наиболее подходящего специалиста», — рекомендует руководитель развития категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.
Ранее «Наш город» писал, что у тюменцев, сдающих дома в аренду, вырос спрос на профессиональную уборку. Самой востребованной стала услуга по чистке ковров.