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Updated Сегодня, 07:18

Спрос на услуги бытовых мастеров вырос в Тюмени на 44% за полгода

Спрос на услуги бытовых мастеров вырос в Тюмени на 44% за полгода

3 июля 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney
Тюменцы стали гораздо чаще обращаться к сантехникам, электрикам и сборщикам мебели. Эксперты рекомендуют выбирать нужного специалиста с осторожностью.

С начала года спрос на услуги бытовых мастеров вырос в Тюмени на 44%. Горожане стали чаще обращаться к электрикам, сантехникам, сборщикам мебели и другим специалистам, отметили аналитики «Авито Услуг».

Спрос на установку водонагревателей вырос на 250%, автоматов защиты — на 300%, духовых шкафов — на 243%, на замену розеток — на 50%, а за заменой смесителей тюменцы стали обращаться в 5.3 раза чаще.

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Почти на все услуги сантехников спрос увеличился в два раза. Особой популярностью пользуются чистка смесителей, герметизация ванн и устранение протечек. Так же часто тюменцы обращаются за сборкой кроватей, столов, стеллажей и кухонных гарнитуров.

«Тюменцы все чаще делегируют ремонтные работы специалистам. Обращение к мастерам особенно актуально летом. При выборе специалиста важно тщательно изучать отзывы и обращать внимание на их рейтинг. Кроме того, изучить перечень услуг, предоставляемых мастером — это поможет подобрать наиболее подходящего специалиста», — рекомендует руководитель развития категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.
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Ранее «Наш город» писал, что у тюменцев, сдающих дома в аренду, вырос спрос на профессиональную уборку. Самой востребованной стала услуга по чистке ковров.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Мастер#Услуги#Сантехника#Авито
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