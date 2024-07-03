Новокузнечанин пять раз за день сообщил в полицию о выдуманных им преступлениях сына

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
62-летнему жителю Куйбышевского района Новокузнецка не нравилось, что сын читает ему нотации о вреде пьянства. Поэтому, когда мужчина ушел в очередной запой, он решил отомстить отпрыску.
В течение одного дня он пять раз позвонил в полицию, чтобы сообщить о преступлениях. По словам горожанина, сын избил его, похитил деньги и документы, а также сломал его стиральную машину.
На место прибыл сотрудник полиции, однако никаких следов преступления не обнаружил. На теле мужчины не было следов побоев, документы и деньги лежали на месте, а стиральная машина была исправна, , пишет VSE42.RU.
— Опровергли слова мужчины и его соседи, которые также сообщили, что в течение двух суток мужчина распивал спиртные напитки, к тому же в ночное время во дворе слушал громкую музыку и кричал, — сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса.
Новокузнечанину придется не только ответить за пять заведомо ложный вызов специализированных служб, но и за нарушение тишины и покоя граждан. Общая сумма штрафов может составить 8 500 рублей.