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Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Новокузнечанин пять раз за день сообщил в полицию о выдуманных им преступлениях сына

3 июля 2024, 09:10
Новокузнечанин пять раз за один день обратился в полицию, обвиняя своего сына в разных преступлениях. Все сообщения оказались ложными.

62-летнему жителю Куйбышевского района Новокузнецка не нравилось, что сын читает ему нотации о вреде пьянства. Поэтому, когда мужчина ушел в очередной запой, он решил отомстить отпрыску.

В течение одного дня он пять раз позвонил в полицию, чтобы сообщить о преступлениях. По словам горожанина, сын избил его, похитил деньги и документы, а также сломал его стиральную машину.

На место прибыл сотрудник полиции, однако никаких следов преступления не обнаружил. На теле мужчины не было следов побоев, документы и деньги лежали на месте, а стиральная машина была исправна, , пишет VSE42.RU.

— Опровергли слова мужчины и его соседи, которые также сообщили, что в течение двух суток мужчина распивал спиртные напитки, к тому же в ночное время во дворе слушал громкую музыку и кричал, — сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса.

Новокузнечанину придется не только ответить за пять заведомо ложный вызов специализированных служб, но и за нарушение тишины и покоя граждан. Общая сумма штрафов может составить 8 500 рублей.

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