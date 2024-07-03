«Наливайки» в Тюмени увеличили время незаконной продажи алкоголя

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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Тюменские «наливайки» начали торговать алкоголем до часа ночи. По словам источника Ura.ru, магазины увеличили время работы из-за ажиотажного спроса.
«Большинство „наливаек“ в Тюмени перешли на летний режим работы и теперь торгуют алкоголем не до 23:00, как раньше, а до часа ночи. Речь идет о небольших магазинах, которые находятся во дворах многоэтажек Тюмени», — рассказал инсайдер.
Он добавил, что зачастую по ночам в «наливайках» больше людей, чем днем. Поэтому предприниматели скорректировали график работы торговых точек, чтобы не терять прибыль.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области с начала года производство водки выросло на 25,1%. При этом объемы выпуска пивных напитков сократились на 41%.