nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 02:40

Published Сегодня, 02:40

Modified Сегодня, 02:42

Updated Сегодня, 02:42

«Наливайки» в Тюмени увеличили время незаконной продажи алкоголя

«Наливайки» в Тюмени увеличили время незаконной продажи алкоголя

3 июля 2024, 02:40
Фото: 1MI
Магазины начали торговать алкоголям до часа ночи. Причем в ночное время посетителей там больше, чем в дневное.

Тюменские «наливайки» начали торговать алкоголем до часа ночи. По словам источника Ura.ru, магазины увеличили время работы из-за ажиотажного спроса.

«Большинство „наливаек“ в Тюмени перешли на летний режим работы и теперь торгуют алкоголем не до 23:00, как раньше, а до часа ночи. Речь идет о небольших магазинах, которые находятся во дворах многоэтажек Тюмени», — рассказал инсайдер.
Безумная красота! Почему тюменки стали чаще обращаться к пластическим хирургам?
Узнать подробнее

Он добавил, что зачастую по ночам в «наливайках» больше людей, чем днем. Поэтому предприниматели скорректировали график работы торговых точек, чтобы не терять прибыль.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области с начала года производство водки выросло на 25,1%. При этом объемы выпуска пивных напитков сократились на 41%.

Читайте также:
Неизвестные устроили драку со стрельбой возле «Окея» в Тюмени. ВИДЕОВ огонь, на север, в Африку. История тюменского вертолетчика, облетевшего полмираТюменские общественники не смогли отменить концерт Кишлака
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Алкоголь#Новости тюмени#Магазины#Продажа алкоголя
Подпишитесь
Строим замок из палок! Почему качество новостроек в Тюменской области ухудшается?
Вчера, 08:02
Вслед за коммуналкой в Тюмени подорожают продукты и услуги
Вчера, 07:55
В огонь, на север, в Африку. История тюменского вертолетчика, облетевшего полмира
Вчера, 13:31
Безумная красота! Почему тюменки стали чаще обращаться к пластическим хирургам?
Вчера, 09:36
Авто вслед за квартирой. Кому с 1 июля откажут в автокредитах?
Вчера, 10:08
Участнику спецоперации из Тюмени чиновники отказали в выплате за ранение
Вчера, 05:34