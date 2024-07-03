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Posted 3 июля, 04:01

Published 3 июля, 04:01

Modified 3 июля, 04:03

Updated 3 июля, 04:03

Московские компании переманивают тюменцев на работу

Московские компании переманивают тюменцев на работу

3 июля 2024, 04:01
Фото: 1MI.
В Тюменской области 19% от общего числа вакансий связаны с работой в других регионах. Наибольшее количество предложений поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.

В Тюменской области 19% вакансий связаны с работой в других регионах. Наибольшее количество предложений поступает из Москвы и Санкт-Петербурга — 7% и 2% вакансий соответственно, рассказали аналитики hh.ru РБК Тюмень.

Московские компании нуждаются в специалистах из сфер продаж, обслуживания клиентов, строительства и IT. В среднем работодатели Москвы предлагают зарабатывать 89.8 тысячи рублей.

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В Санкт-Петербурге тоже не хватает сотрудников из сфер продаж и обслуживания клиентов. Однако в большей степени работодатели испытывают потребность в рабочем персонале, строителях и сотрудниках на производстве. Им готовы платить в среднем 75.1 тысячи рублей.

В топ регионов, работодатели из которых переманивают на заработки тюменцев, также входят Свердловская, Челябинская, Омская области, Краснодарский край, Татарстан и ХМАО. По мнению экспертов, компании ищут сотрудников в других регионах из-за растущего дефицита кадров и развития удаленной занятости. За последние четыре года количество вакансий, предполагающих переезд, выросло в 2.3 раза.

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Ранее «Наш город» писал, что за год зарплаты тюменских дальнобойщиков выросли до 171.8 тысячи рублей. Спрос на них вырос на 300%.

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