Группа ВТБ рассказала об интересах россиян в культурной сфере

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Самыми популярными оказались концерты, при этом оптимальная сумма, которую граждане готовы потратить на одно мероприятие, варьируется от 1000 до 2000 рублей.
Издание newsnn.ru сообщает, что опрос был проведен с 17 по 23 июня текущего года группой ВТБ и банком «Открытие». В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте старше 18 лет, проживающих в городах России с населением более 100 тысяч человек.
31% из опрошенных посещают культурные события раз в полгода, 27% — раз в 2-3 месяца, 15% — несколько раз в месяц, а 2% — несколько раз в неделю. При этом 24% участников опроса вообще не посещают культурные мероприятия.
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области проявили наибольшее удовлетворение культурной жизнью своего региона — таких граждан 62% из опрошенных здесь.
Большинство респондентов хотели бы посещать больше концертов, фестивалей и выставок. Концерты были самым предпочтительным форматом отдыха: 57% из тех, кто считает, что в их городе недостаточно разнообразных культурных развлечений, выразили интерес именно к концертам.
По данным опроса, 28% респондентов готовы потратить от 1000 до 2000 рублей на посещение мероприятий, 26% — от 500 до 1000 рублей, 23% готовы заплатить от 2000 до 5000 рублей. Только 7% участников опроса готовы выделить более 5000 рублей на культурные мероприятия.
Старший вице-президент группы ВТБ Наталья Кочнева подчеркнула, что поддержка культуры является частью ДНК компании. Основной целью банка является сохранение и развитие культурного наследия России. ВТБ активно поддерживает искусство в более чем 15 регионах России и постоянно расширяет географию проводимых мероприятий. В этом году при поддержке ВТБ пройдет множество концертов и фестивалей в различных уголках России, включая Международный тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке, фестиваль «Толстой» в Тульской области, фестиваль Ильдара Абдразакова в разных городах и другие мероприятия.
Группа ВТБ уже более 30 лет поддерживает культуру России. На сегодняшний день банк оказывает поддержку более 30 культурным учреждениям в 15 регионах страны.
Одним из ключевых направлений деятельности ВТБ на протяжении многих лет является социальная ответственность. В рамках программы «Культурная страна» банк активно сотрудничает со множеством культурных учреждений страны и осуществляет собственные инициативы в культурной сфере.