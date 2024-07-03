Группа ВТБ рассказала об интересах россиян в культурной сфере

Старший вице-президент группы ВТБ Наталья Кочнева подчеркнула, что поддержка культуры является частью ДНК компании. Основной целью банка является сохранение и развитие культурного наследия России. ВТБ активно поддерживает искусство в более чем 15 регионах России и постоянно расширяет географию проводимых мероприятий. В этом году при поддержке ВТБ пройдет множество концертов и фестивалей в различных уголках России, включая Международный тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке, фестиваль «Толстой» в Тульской области, фестиваль Ильдара Абдразакова в разных городах и другие мероприятия.