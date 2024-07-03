Фейковый и. о. губернатора напугал кузбассовцев

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Неизвестные стали написывать кузбассовцам в Telegram от имени Андрея Панова — председателя кузбасского правительства и по совместительству исполняющего обязанности исполняющего обязанности губернатора. Врио губернатора Илья Середюк работает в Москве на площадках ВДНХ, пишет VSE42.RU.
— Если вам пишут от моего имени сообщения подобного рода — пожалуйста, не реагируете. Это мошенники. Лучше перезвонить и проверить, — сказал настоящий Панов у себя в соцсетях.
Судя по прикрепленному скриншоту, некто пытался напугать жертву, предупреждая о звонках от сотрудников ФСБ, так как «есть ряд вопросов».