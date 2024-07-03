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Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Фейковый и. о. губернатора напугал кузбассовцев

3 июля 2024, 16:53
Кузбассовцы едва не попались на очередную удочку махинаторов — на этот раз они создали фейковый аккаунт председателя правительства.

Неизвестные стали написывать кузбассовцам в Telegram от имени Андрея Панова — председателя кузбасского правительства и по совместительству исполняющего обязанности исполняющего обязанности губернатора. Врио губернатора Илья Середюк работает в Москве на площадках ВДНХ, пишет VSE42.RU.

— Если вам пишут от моего имени сообщения подобного рода — пожалуйста, не реагируете. Это мошенники. Лучше перезвонить и проверить, — сказал настоящий Панов у себя в соцсетях.

Судя по прикрепленному скриншоту, некто пытался напугать жертву, предупреждая о звонках от сотрудников ФСБ, так как «есть ряд вопросов».

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