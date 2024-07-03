Бойцы СВО получили от Тюменской области партию оборудования

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Бойцы СВО из 36 полка получили от Тюменской области новую партию оборудования. Им передали беспилотники, приборы ночного видения и другую технику для разведки. Видео, записанное военнослужащими, опубликовал Телеграм-канал информцентра правительства региона.
«Выражаю огромную благодарность правительству Тюменской области. Эта техника поможет нам победить», — говорит боец с позывным «Чита».
Ранее «Наш город» писал, что президент Владимир Путин посмертно наградил тюменского лейтенанта Виталия Мезенцева. Полицейский погиб во время теракта в Дагестане 23 июня.