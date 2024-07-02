Завалит градом: дожди и грозы ожидаются в Тюменской области

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Сегодня, 2 июля, в Тюменской области снова ожидаются дожди и сильный ветер. Кроме того, на юге региона возможен град, предупреждает Телеграм-канал «Оповещение 72».
«По югу Тюменской области прогнозируются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
По данным сервиса Гисметео, сегодня в Тюмени будет облачно и с прояснениями, ближе к вечеру ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +22+23 градуса, вечером +16+20. В Тобольске тоже будет облачно, но без осадков. Днем столбики термометров покажут +19+20 градусов, вечером +15+17.
В Ялуторовске погода также будет облачной, без осадков. Днем ожидаются +23+24 градуса, вечером +16+20. В Ишиме сегодня будет облачно, в дневное время пройдет небольшой дождь. Днем прогнозируются +24 градуса, вечером +18+21.
По прогнозам синоптиков, с 3 июля и до середины следующей недели в Тюменской области будет жарко, температура воздуха поднимется до +30 градусов. Однако в пятницу, 12 июля, резко похолодает и пойдут дожди.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за дождя затопило микрорайон Плеханово. К откачке воды привлекалась техника МЧС.