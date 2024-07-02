Завалит градом: дожди и грозы ожидаются в Тюменской области

По данным сервиса Гисметео, сегодня в Тюмени будет облачно и с прояснениями, ближе к вечеру ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +22+23 градуса, вечером +16+20. В Тобольске тоже будет облачно, но без осадков. Днем столбики термометров покажут +19+20 градусов, вечером +15+17.