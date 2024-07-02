nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

В Тюменской области ожидаются дожди и грозы

Завалит градом: дожди и грозы ожидаются в Тюменской области

2 июля 2024, 03:48
Фото: 1MI

В Тюменской области ожидаются дожди и грозы

Погода собирается отыграться на южной части региона. Дожди будут сопровождаться ветром до 20 метров в секунду.

Сегодня, 2 июля, в Тюменской области снова ожидаются дожди и сильный ветер. Кроме того, на юге региона возможен град, предупреждает Телеграм-канал «Оповещение 72».

«По югу Тюменской области прогнозируются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
Ведро грибов за 40 минут: в тюменских лесах начался грибной бум
Узнать подробнее

По данным сервиса Гисметео, сегодня в Тюмени будет облачно и с прояснениями, ближе к вечеру ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +22+23 градуса, вечером +16+20. В Тобольске тоже будет облачно, но без осадков. Днем столбики термометров покажут +19+20 градусов, вечером +15+17.

В Ялуторовске погода также будет облачной, без осадков. Днем ожидаются +23+24 градуса, вечером +16+20. В Ишиме сегодня будет облачно, в дневное время пройдет небольшой дождь. Днем прогнозируются +24 градуса, вечером +18+21.

Это катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России
Узнать подробнее

По прогнозам синоптиков, с 3 июля и до середины следующей недели в Тюменской области будет жарко, температура воздуха поднимется до +30 градусов. Однако в пятницу, 12 июля, резко похолодает и пойдут дожди.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за дождя затопило микрорайон Плеханово. К откачке воды привлекалась техника МЧС.

Читайте также:
Резидент «Женского стендапа» на ТНТ выступит в ТюмениЗа год роллы в Тюмени подорожали почти на третьВременно исполняющим обязанности мэра Тобольска назначили Яну Зубову
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Ветер#Дождь#Град#Гроза#Ливень
Подпишитесь
Это катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России
Вчера, 07:16
Ведро грибов за 40 минут: в тюменских лесах начался грибной бум
Вчера, 07:33
Эти знаки зодиака разбогатеют! Гороскоп на июль для тюменцев
Вчера, 08:36
На месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан
Вчера, 02:20
Жара и дожди: синоптики рассказали, каким будет июль в Тюмени
Вчера, 03:21
Участник СВО полтора года добивается выплаты за полученное ранение снарядами HIMARS
Вчера, 05:42