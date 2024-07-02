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Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 18:37

Updated Сегодня, 18:37

Врач посоветовала употреблять арбузы и мясо для красивого и здорового загара

2 июля 2024, 12:00
Ряд витаминов и аминокислот организм не получает в достаточной степени из окружающей среды, и для восполнения их баланса следует добавить в свой рацион больше растительных и мясных продуктов. Тогда загар приобретет красивый бронзовый оттенок.

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала в эфире радио «Спутник», какой рацион позволит приобрести здоровый загар. Для того чтобы кожа приобрела красивый бронзовый оттенок, необходимо насытить организм определенными витаминами и аминокислотами, , пишет ИА RuNews24.ru.

Зачастую организму не хватает витамина D, который содержится в яйцах, молоке, а также ростках пшеницы и грецких орехах. Такие важные аминокислоты, как тирозин и триптофан, содержатся в основном в продуктах животного происхождения. Рекомендуется употреблять индейку, говядину и сыр.

А для поддержки уровня провитамина А можно употреблять массу сезонных фруктов, среди которых дыни, арбузы, абрикосы и морковь. Не повредит также порция морковного или томатного сока.

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