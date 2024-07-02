Врач посоветовала употреблять арбузы и мясо для красивого и здорового загара

Ряд витаминов и аминокислот организм не получает в достаточной степени из окружающей среды, и для восполнения их баланса следует добавить в свой рацион больше растительных и мясных продуктов. Тогда загар приобретет красивый бронзовый оттенок.