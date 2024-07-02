Власти планируют выделять тюменцам деньги на покупку школьной формы

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Жителям Тюменской области планируют выделять деньги на покупку школьной формы. Проект, разработанный правительством региона, на данный момент находится на обсуждении.
Выплата будет предоставляться многодетным семьям, ее можно будет получить один раз в год. Для ее получения нужно будет подать соответствующее заявление в органы соцзащиты или МФЦ.
Деньги смогут получать родители или опекуны ребенка. Их можно будет потратить не только на школьную, но и на спортивную форму. Выплата будет назначаться в размере величины прожиточного минимума на детей на момент подачи заявления. Обсуждение документа завершится 11 июля.
Ранее «Наш город» рассказал, как будут выплачиваться пенсии и пособия в июле. В этом месяце в системе выплат произойдут некоторые изменения.