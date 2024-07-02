«В чем мать родила»: на тюменском озере заметили нудиста

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Абсолютно голого мужчину заметили на пляже озера Круглое. По словам очевидцев, нудист купался в озере со своей собакой и разгуливал по пляжу «в чем мать родила».
Отметим, озеро Круглое входит в число мест, где купание запрещено. Отдыхать там можно только в пределах береговой линии. Что касается нудизма, то обнажение в общественном месте приравнивается к хулиганству. Согласно КоАП, за гуляние в голом виде грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени требуют от мэрии создать в городе бесплатный городской пляж. Горожане создали петицию, которую уже подписали более 100 человек.