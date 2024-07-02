nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

В Тюмени на озере Круглое заметили голого мужчину

«В чем мать родила»: на тюменском озере заметили нудиста

2 июля 2024, 08:38
Фото: 1MI

В Тюмени на озере Круглое заметили голого мужчину

Несмотря на то, что в Тюмени сегодня достаточно прохладно и столбики термометров показывают лишь +22, одному из жителей областной столицы стало настолько жарко, что он разделся догола.

Абсолютно голого мужчину заметили на пляже озера Круглое. По словам очевидцев, нудист купался в озере со своей собакой и разгуливал по пляжу «в чем мать родила».

Видео: ЧС Тюмень

Отметим, озеро Круглое входит в число мест, где купание запрещено. Отдыхать там можно только в пределах береговой линии. Что касается нудизма, то обнажение в общественном месте приравнивается к хулиганству. Согласно КоАП, за гуляние в голом виде грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени требуют от мэрии создать в городе бесплатный городской пляж. Горожане создали петицию, которую уже подписали более 100 человек.

Читайте также:
Вслед за коммуналкой в Тюмени подорожают продукты и услугиЧай с тортиком, а суп — с хлебом. Какие советские привычки в еде влияют на фигуру«На воде гибнут люди»: горожане требуют от мэрии срочно открыть бесплатный пляж
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Голые люди#Пляж#Пляжи Тюмени
Подпишитесь
Строим замок из палок! Почему качество новостроек в Тюменской области ухудшается?
Сегодня, 08:02
Вслед за коммуналкой в Тюмени подорожают продукты и услуги
Сегодня, 07:55
Это катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России
Вчера, 07:16
На месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан
Вчера, 02:20
Жара и дожди: синоптики рассказали, каким будет июль в Тюмени
Вчера, 03:21
Участнику спецоперации из Тюмени чиновники отказали в выплате за ранение
Сегодня, 05:34