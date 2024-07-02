«В чем мать родила»: на тюменском озере заметили нудиста

Отметим, озеро Круглое входит в число мест, где купание запрещено. Отдыхать там можно только в пределах береговой линии. Что касается нудизма, то обнажение в общественном месте приравнивается к хулиганству. Согласно КоАП, за гуляние в голом виде грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток.