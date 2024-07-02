УСТЭК вышел на экватор работ по гидравлическим испытаниям теплосетей в Тюмени

Напомним, на третьем этапе гидравлических испытаний специалистами УСТЭК было испытано 83,65 км магистральных и распределительных теплосетей города. Все выявленные дефекты устранены. Полный список адресов и информация о сроках отключения горячего водоснабжения размещены на сайте УСТЭК ao-ustek.ru. Всего за лето будет проверено более 850 км теплосетей Тюмени. При обнаружении утечки воды или других признаков повреждения теплосетей, просим незамедлительно звонить в контакт-центр по номеру +7 (3452) 38-62-00 (круглосуточно).