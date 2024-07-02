УСТЭК вышел на экватор работ по гидравлическим испытаниям теплосетей в Тюмени

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
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Под испытания на прочность и плотность попадут 377 многоквартирных домов, 21 детский сад, 12 школ и 4 муниципальных учреждения, в том числе Городская поликлиника №12, Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики, Педиатрическое отделение №2, Городская поликлиника №5.
Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в районе улиц: Валерии Гнаровской, Мельникайте, 30 лет Победы, Николая Федорова, Широтная, проезд 9 Мая, Демьяна Бедного, Депутатская, Молодогвардейцев, Инженерная, Молодежная, Николая Чаплина, Союзная, Калинина, переулок Молодогвардейцев, Московский тракт, Паровозная, Транспортная, 2-й, 3-й, 4-й Степной переулок, 9 Января, Невская, Пархоменко, Тимирязева, Большевиков, Волгоградская, Карла Маркса, Новосибирская, Парковая, Самарцева, Виктора Худякова, Пышминская, Революции, Совхозная, Гастелло, Лизы Чайкиной, Олега Кошевого, Степная, Червишевский тракт, Ставропольская, Федюнинского, Ленинградская, Невская, Панфиловцев, Баумана, Лопарева, Куйбышева, Ленинградская и Мира.
Одновременно с работой УСТЭК управляющие организации Тюмени, в соответствии со сводным годовым планом, будут проводить работы по подготовке своих объектов к отопительному периоду.
Четвертый этап можно считать экватором проведения гидравлических испытаний, то есть мы пройдем середину. Мы постараемся выполнить работы в максимально сжатые сроки. Единая теплоснабжающая организация в этом году взяла на себя повышенные обязательства по максимально возможному сокращению сроков проведения гидравлических испытаний. Даже там, где по закону принято выполнять работы в течение 14 дней, мы стараемся завершить за 10 дней. Но есть такие районы в городе, где время отключения превышает указанные сроки, это связано с проведением работ по реконструкции или по капитальному ремонту тепловых сетей. Такие работы обязательно нужно производить, так как только по итогам гидравлических испытаний мы можем выявить малонадежные тепловые сети, где требуются работы по капитальному ремонту, — рассказал главный инженер УСТЭК Николай Бяков.
Напомним, на третьем этапе гидравлических испытаний специалистами УСТЭК было испытано 83,65 км магистральных и распределительных теплосетей города. Все выявленные дефекты устранены. Полный список адресов и информация о сроках отключения горячего водоснабжения размещены на сайте УСТЭК ao-ustek.ru. Всего за лето будет проверено более 850 км теплосетей Тюмени. При обнаружении утечки воды или других признаков повреждения теплосетей, просим незамедлительно звонить в контакт-центр по номеру +7 (3452) 38-62-00 (круглосуточно).